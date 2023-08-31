В Екатеринбурге выставили на продажу письмо фракции ЛДПР, написанное от имени Владимира Жириновского с его автографом за 40 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте «Авито».
Письмо от Владимира Жириновского было написано на тему президентских выборов в 2016 году, в которых одержал победу Дональд Трамп. Также российский политик на бумаге поблагодарил собеседника за выражение своей позиции и раскритиковал бывшего госсекретаря США Хиллори Клинтон. «Спасибо, что находите время поделиться своими предложениями. Мы правильно оцениваем Вашу острую критику, поскольку очень важно знать мнение граждан России», — сказано в сообщении от имени Жириновского.
По словам продавца, письмо было получено в марте 2017 года. «Писал ему после выборов в США в 2016 году», — добавил владелец записки.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выставили на продажу галстук музыкального исполнителя Eminem. Лот за 150 тысяч рублей помещен в рамку к 20-летнему юбилею его альбома The Eminem Show.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.