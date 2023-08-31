31 августа 2023

В Екатеринбурге продают письмо Жириновского с автографом за десятки тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Жириновский на выставке Гюнтера фон Хагенса "Мир Тела". Москва, выставка, жириновский владимир, мир тела, body worlds, гюнтер фон хагенс
Владелец письма Владимира Жириновского оценили в 40 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу письмо фракции ЛДПР, написанное от имени Владимира Жириновского с его автографом за 40 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте «Авито».

Письмо от Владимира Жириновского было написано на тему президентских выборов в 2016 году, в которых одержал победу Дональд Трамп. Также российский политик на бумаге поблагодарил собеседника за выражение своей позиции и раскритиковал бывшего госсекретаря США Хиллори Клинтон. «Спасибо, что находите время поделиться своими предложениями. Мы правильно оцениваем Вашу острую критику, поскольку очень важно знать мнение граждан России», — сказано в сообщении от имени Жириновского.

По словам продавца, письмо было получено в марте 2017 года. «Писал ему после выборов в США в 2016 году», — добавил владелец записки.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выставили на продажу галстук музыкального исполнителя Eminem. Лот за 150 тысяч рублей помещен в рамку к 20-летнему юбилею его альбома The Eminem Show.

Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге выставили на продажу письмо фракции ЛДПР, написанное от имени Владимира Жириновского с его автографом за 40 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте «Авито». Письмо от Владимира Жириновского было написано на тему президентских выборов в 2016 году, в которых одержал победу Дональд Трамп. Также российский политик на бумаге поблагодарил собеседника за выражение своей позиции и раскритиковал бывшего госсекретаря США Хиллори Клинтон. «Спасибо, что находите время поделиться своими предложениями. Мы правильно оцениваем Вашу острую критику, поскольку очень важно знать мнение граждан России», — сказано в сообщении от имени Жириновского. По словам продавца, письмо было получено в марте 2017 года. «Писал ему после выборов в США в 2016 году», — добавил владелец записки. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выставили на продажу галстук музыкального исполнителя Eminem. Лот за 150 тысяч рублей помещен в рамку к 20-летнему юбилею его альбома The Eminem Show.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...