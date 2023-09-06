Политолог заявил о стремлении Запада не допустить победы пророссийских сил в Словакии

Политолог Брутер: приход пророссийских сил в Словакии нереален

07 сентября 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

В Словакии готовятся к парламентским выборам Фото: Анна Майорова © URA.RU Запад не допустит на парламентских выборах в Словакии победы Роберта Фицо, которого считают симпатизирующим России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. «Запад приложит все усилия, чтобы Фицо не стал следующим премьер-министром Словакии. Я думаю, у них это получится. Действительно, выборы в Словакии могут изменить политическую конфигурацию страны, но не до такой степени, чтобы пророссийские силы прямо пришли к власти. Это нереально. Для этого существует огромное количество околополитических процедур, которые не позволяют нежелательным политическим силам приходить к власти», — сказал Владимир Брутер. Политолог отметил, что не нужным Западу политикам отрезают доступ к финансированию. «Самое простое решение этих вопросов заключается в том, что деньги получают те, кому нужно, и не получают те, кому не нужно. Всегда очень легко отсечь нежелательную партию от ресурсов. Мой опыт политического консультанта много раз видел это на практике в западных и восточных европейских странах. Людям, чье присутствие в политике нежелательно, прямо говорят, что если он не сделает определенные действия, то останется без ресурсов до следующего мандата. То же самое происходит в Словакии», — объяснил специалист. Ранее обозреватель Guardian Джон Кэмпфнер заявил, что Словакия может стать союзником России после парламентских выборов в сентябре. По словам обозревателя, если Фицо изберут, то существует «опасность разворота на 180 градусов» в политике Словакии, которая на данный момент поддерживает киевский режим. Выборы в стране запланированы на 30 сентября 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад не допустит на парламентских выборах в Словакии победы Роберта Фицо, которого считают симпатизирующим России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. «Запад приложит все усилия, чтобы Фицо не стал следующим премьер-министром Словакии. Я думаю, у них это получится. Действительно, выборы в Словакии могут изменить политическую конфигурацию страны, но не до такой степени, чтобы пророссийские силы прямо пришли к власти. Это нереально. Для этого существует огромное количество околополитических процедур, которые не позволяют нежелательным политическим силам приходить к власти», — сказал Владимир Брутер. Политолог отметил, что не нужным Западу политикам отрезают доступ к финансированию. «Самое простое решение этих вопросов заключается в том, что деньги получают те, кому нужно, и не получают те, кому не нужно. Всегда очень легко отсечь нежелательную партию от ресурсов. Мой опыт политического консультанта много раз видел это на практике в западных и восточных европейских странах. Людям, чье присутствие в политике нежелательно, прямо говорят, что если он не сделает определенные действия, то останется без ресурсов до следующего мандата. То же самое происходит в Словакии», — объяснил специалист. Ранее обозреватель Guardian Джон Кэмпфнер заявил, что Словакия может стать союзником России после парламентских выборов в сентябре. По словам обозревателя, если Фицо изберут, то существует «опасность разворота на 180 градусов» в политике Словакии, которая на данный момент поддерживает киевский режим. Выборы в стране запланированы на 30 сентября 2023 года.