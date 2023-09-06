Дочь челябинского экс-губернатора не смогла уволить управляющего фирмы-банкрота

Апелляция оставила решение арбитражного суда в силе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске отказал дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анне в ходатайстве об отстранении конкурсного управляющего семейной фирмы «Монтажник» Елены Соломки. Дубровская-младшая требовала уволить Соломку за бездействие. Суд оставил в силе решение арбитражного суда региона, который также отказал дочери бывшего главы региона.

«Дубровская Анна Борисовна обратилась в суд заявлением. Заявитель просил отстранить арбитражного управляющего Соломка Е.А. от исполнения обязанностей конкурсного управляющего АО „ПО Монтажник“. В удовлетворении требований отказать», — говорится в определении суда.

В первой инстанции арбитражный суд региона частично признал бездействие Соломки, но увольнять конкурсного управляющего не стал. На стадии апелляции решение о признании бездействия отменили и также было отказано в отстранении Соломки.

Семья Дубровских купила ПО «Монтажник» в 2017 году. Летом 2020 года, уже после отставки Бориса Дубровского с поста губернатора, «Монтажник» признали банкротом, было объявлено конкурсное производство. Бывший директор фирмы Алексей Павлюк отбывает срок за мошенничество.

Дубровский-старший находится за пределами России и признан банкротом. Финансово несостоятельным признан и его сын Александр Дубровский. Дубровские от общения со СМИ отказываются.