В Минэнерго РФ озвучили цель по производству сжиженного газа Минэнерго: производство сниженного газа увеличится до 140 млн тонн к 2035 году 11 сентября 2023 в 02:10 Размер текста - 17 + Нарастить производство СПГ до 180 миллионов тонн невозможно, считает Шульгинов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В России к 2030 году планируют производить 100 миллионов тонн сжиженного природного газа, в 2035 году эта цифра составит 140 миллионов тонн. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью. «У нас к 2035 году верхняя граница прогноза — 140 миллионов тонн, он не пересматривается. А к 2030 году — 100 миллионов тонн — это наша новая цель», — передают слова Шульгинова РИА Новости. Шульгинов считает, что в текущих условиях нарастить производство СПГ до 180 миллионов тонн невозможно. Ранее такие планы были озвучены в Госдуме. В России к 2030 году планируют производить 100 миллионов тонн сжиженного природного газа, в 2035 году эта цифра составит 140 миллионов тонн. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью. «У нас к 2035 году верхняя граница прогноза — 140 миллионов тонн, он не пересматривается. А к 2030 году — 100 миллионов тонн — это наша новая цель», — передают слова Шульгинова РИА Новости. Шульгинов считает, что в текущих условиях нарастить производство СПГ до 180 миллионов тонн невозможно. Ранее такие планы были озвучены в Госдуме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям