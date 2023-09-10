В Минэнерго РФ озвучили цель по производству сжиженного газа

Нарастить производство СПГ до 180 миллионов тонн невозможно, считает Шульгинов
В России к 2030 году планируют производить 100 миллионов тонн сжиженного природного газа, в 2035 году эта цифра составит 140 миллионов тонн. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью.
«У нас к 2035 году верхняя граница прогноза — 140 миллионов тонн, он не пересматривается. А к 2030 году — 100 миллионов тонн — это наша новая цель», — передают слова Шульгинова РИА Новости.
Шульгинов считает, что в текущих условиях нарастить производство СПГ до 180 миллионов тонн невозможно. Ранее такие планы были озвучены в Госдуме.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.