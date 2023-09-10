10 сентября 2023

В Минэнерго РФ озвучили цель по производству сжиженного газа

Минэнерго: производство сниженного газа увеличится до 140 млн тонн к 2035 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Шульгинов и Евгений Куйвашев на пресс-подходе. Екатеринбург , шульгинов николай, министр энергетики рф
Нарастить производство СПГ до 180 миллионов тонн невозможно, считает Шульгинов Фото:

В России к 2030 году планируют производить 100 миллионов тонн сжиженного природного газа, в 2035 году эта цифра составит 140 миллионов тонн. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью.

«У нас к 2035 году верхняя граница прогноза — 140 миллионов тонн, он не пересматривается. А к 2030 году — 100 миллионов тонн — это наша новая цель», — передают слова Шульгинова РИА Новости.

Шульгинов считает, что в текущих условиях нарастить производство СПГ до 180 миллионов тонн невозможно. Ранее такие планы были озвучены в Госдуме.

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В России к 2030 году планируют производить 100 миллионов тонн сжиженного природного газа, в 2035 году эта цифра составит 140 миллионов тонн. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью. «У нас к 2035 году верхняя граница прогноза — 140 миллионов тонн, он не пересматривается. А к 2030 году — 100 миллионов тонн — это наша новая цель», — передают слова Шульгинова РИА Новости. Шульгинов считает, что в текущих условиях нарастить производство СПГ до 180 миллионов тонн невозможно. Ранее такие планы были озвучены в Госдуме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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