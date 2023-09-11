Песков оправдал повышение призывного возраста

Песков: призывной возраст в России повысился из-за демографических проблем
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Отправка призывников в элитные войска. Курган, армия, призыв, призывники
Изменения призывного возраста вступят в силу с нового года Фото:
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Призыв — 2023

Призывной возраст в России повысился до 30 лет из-за демографических проблем и потребностей Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эксперты анализируют ситуацию. [Повышение призывного возраста в России] связано и с демографической ситуацией, и с потребностями военного строительства», — заявил Дмитрий Песков в эфире телеканала «РБК-ТВ». Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в данном случае повышение призывного возраста было обосновано.

С 1 января 2024 года на срочную службу в армию будут призываться граждане до 30 лет включительно. Изменения не коснутся тех, кому в следующему году исполнится 27 лет (прежняя верхняя планка).

Также для уклонистов в России запретили водить автомобили, снимать квартиру и другое. Каждый регион вправе вводить свои ограничения для выполнения плана по призыву.

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Призывной возраст в России повысился до 30 лет из-за демографических проблем и потребностей Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Эксперты анализируют ситуацию. [Повышение призывного возраста в России] связано и с демографической ситуацией, и с потребностями военного строительства», — заявил Дмитрий Песков в эфире телеканала «РБК-ТВ». Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в данном случае повышение призывного возраста было обосновано. С 1 января 2024 года на срочную службу в армию будут призываться граждане до 30 лет включительно. Изменения не коснутся тех, кому в следующему году исполнится 27 лет (прежняя верхняя планка). Также для уклонистов в России запретили водить автомобили, снимать квартиру и другое. Каждый регион вправе вводить свои ограничения для выполнения плана по призыву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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