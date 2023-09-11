Песков оправдал повышение призывного возраста

Призывной возраст в России повысился до 30 лет из-за демографических проблем и потребностей Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эксперты анализируют ситуацию. [Повышение призывного возраста в России] связано и с демографической ситуацией, и с потребностями военного строительства», — заявил Дмитрий Песков в эфире телеканала «РБК-ТВ». Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в данном случае повышение призывного возраста было обосновано.
С 1 января 2024 года на срочную службу в армию будут призываться граждане до 30 лет включительно. Изменения не коснутся тех, кому в следующему году исполнится 27 лет (прежняя верхняя планка).
Также для уклонистов в России запретили водить автомобили, снимать квартиру и другое. Каждый регион вправе вводить свои ограничения для выполнения плана по призыву.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.