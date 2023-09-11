В Сургуте семейной паре отказали в перелете до Сочи за пьяный дебош в самолете

На призывы вести себя прилично семейная пара отреагировала агрессивно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В аэропорту Сургута полицейские сняли с борта самолета, летевшего до Сочи, пьяную семейную пару из-за нарушения общественного порядка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«На борту воздушного судна транспортные полицейские задержали супругов из Республики Башкортостан — мужчину 1987 года рождения и женщину 1991 года рождения. По визуальным признакам оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Согласно акту командира судна, семейной паре было сделано замечание по поводу их поведения, в ответ на что в адрес стюардов последовала грубая нецензурная брань. Было принято решение отстранить граждан от перелета», — сообщили в ведомстве.

Супруги сообщили в полиции, что алкоголем хотели заглушить страх перед полетом. Но переборщили со спиртным. «Медицинское освидетельствование подтвердило опьянения обоих нарушителей — в выдыхаемом воздухе мужчины содержалось 0,880 промилле алкоголя, а у его жены — 0,638 промилле. В отношении граждан составили административные протоколы по статье „Мелкое хулиганство“ и поместили до вытрезвления в специальное помещение для задержанных лиц. Суд назначил каждому из супругов в качестве наказания денежный штраф», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте пилот отказал в перелете до Иркутска пьяному пассажиру. Он был на столько пьян, что не мог самостоятельно подняться по трапу.