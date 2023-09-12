Пара из Екатеринбурга, не оплатившая счет в Grott Bar, вышла на связь

12 сентября 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы оплатят свой заказ, сделанный в Grott Bar Фото: Анна Майорова © URA.RU Беглецы, которые не стали оплачивать счет на 10 тысяч рублей в екатеринбургском Grott Bar, погасят долг. Об этом сообщают представители заведения в соцсетях. «Беглецы вышли с баром на связь. Договорились закрыть счет сегодня вечером. Будем держать в курсе», — заявили в Grott Bar. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге посетители Grott Bar сбежали из заведения, не оплатив счет на 10 тысяч рублей. Гости заказали около 50 настоек, несколько коктейлей-шотов, сырные шарики и чесночные гренки, но регили не отдавать деньги за это.

Беглецы, которые не стали оплачивать счет на 10 тысяч рублей в екатеринбургском Grott Bar, погасят долг. Об этом сообщают представители заведения в соцсетях. «Беглецы вышли с баром на связь. Договорились закрыть счет сегодня вечером. Будем держать в курсе», — заявили в Grott Bar. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге посетители Grott Bar сбежали из заведения, не оплатив счет на 10 тысяч рублей. Гости заказали около 50 настоек, несколько коктейлей-шотов, сырные шарики и чесночные гренки, но регили не отдавать деньги за это.