Пара из Екатеринбурга, не оплатившая счет в Grott Bar, вышла на связь

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GROTT BAR. Екатеринбург, grott bar, грот бар
Екатеринбуржцы оплатят свой заказ, сделанный в Grott Bar Фото:

Беглецы, которые не стали оплачивать счет на 10 тысяч рублей в екатеринбургском Grott Bar, погасят долг. Об этом сообщают представители заведения в соцсетях.

«Беглецы вышли с баром на связь. Договорились закрыть счет сегодня вечером. Будем держать в курсе», — заявили в Grott Bar.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге посетители Grott Bar сбежали из заведения, не оплатив счет на 10 тысяч рублей. Гости заказали около 50 настоек, несколько коктейлей-шотов, сырные шарики и чесночные гренки, но регили не отдавать деньги за это.

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Беглецы, которые не стали оплачивать счет на 10 тысяч рублей в екатеринбургском Grott Bar, погасят долг. Об этом сообщают представители заведения в соцсетях. «Беглецы вышли с баром на связь. Договорились закрыть счет сегодня вечером. Будем держать в курсе», — заявили в Grott Bar. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге посетители Grott Bar сбежали из заведения, не оплатив счет на 10 тысяч рублей. Гости заказали около 50 настоек, несколько коктейлей-шотов, сырные шарики и чесночные гренки, но регили не отдавать деньги за это.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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