Пара из Екатеринбурга, не оплатившая счет в Grott Bar, вышла на связь

Екатеринбуржцы оплатят свой заказ, сделанный в Grott Bar
Беглецы, которые не стали оплачивать счет на 10 тысяч рублей в екатеринбургском Grott Bar, погасят долг. Об этом сообщают представители заведения в соцсетях.
«Беглецы вышли с баром на связь. Договорились закрыть счет сегодня вечером. Будем держать в курсе», — заявили в Grott Bar.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге посетители Grott Bar сбежали из заведения, не оплатив счет на 10 тысяч рублей. Гости заказали около 50 настоек, несколько коктейлей-шотов, сырные шарики и чесночные гренки, но регили не отдавать деньги за это.
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