12 сентября 2023

В ДТП на ЕКАД пострадали шесть человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, вызов врача, скорая медицинская помощь
Всех пострадавших с различными травмами госпитализировали Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) днем 12 сентября столкнулись Renault Duster и Nissan Sunny. В результате аварии пострадали шесть человек, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Renault Duster при повороте с ЕКАД в сторону поселка Медный допустил столкновение с Nissan Sunny. В результате ДТП пострадали шесть человек», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В автомобиле Nissan пострадал водитель и три пассажира, в Renault травмы получили два пассажира, один из которых 12-летний ребенок. Всех пострадавших с различными травмами госпитализировали, добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) днем 12 сентября столкнулись Renault Duster и Nissan Sunny. В результате аварии пострадали шесть человек, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Renault Duster при повороте с ЕКАД в сторону поселка Медный допустил столкновение с Nissan Sunny. В результате ДТП пострадали шесть человек», — сообщили в пресс-службе ведомства. В автомобиле Nissan пострадал водитель и три пассажира, в Renault травмы получили два пассажира, один из которых 12-летний ребенок. Всех пострадавших с различными травмами госпитализировали, добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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