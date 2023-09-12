В ДТП на ЕКАД пострадали шесть человек

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) днем 12 сентября столкнулись Renault Duster и Nissan Sunny. В результате аварии пострадали шесть человек, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель Renault Duster при повороте с ЕКАД в сторону поселка Медный допустил столкновение с Nissan Sunny. В результате ДТП пострадали шесть человек», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В автомобиле Nissan пострадал водитель и три пассажира, в Renault травмы получили два пассажира, один из которых 12-летний ребенок. Всех пострадавших с различными травмами госпитализировали, добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
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