12 сентября 2023

В Екатеринбурге при падении из окна погибла молодая мать

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, дежурная часть, полиция, вызов полиции, полицейский автомобиль
В Екатеринбурге 23-летняя женщина выпала из окна, когда мыла окно Фото:

В Екатеринбурге погибла 23-летняя девушка, выпав из окна с 24-го этажа. У нее остался девятимесячный сын.

«Они недавно переехали в новую квартиру. Она решила помыть окно — очень любила чистоту и порядок», — сказала порталу Е1 подруга девушки.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного управления СКР по Свердловской области. На момент публикации заметки он получен не был.

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В Екатеринбурге погибла 23-летняя девушка, выпав из окна с 24-го этажа. У нее остался девятимесячный сын. «Они недавно переехали в новую квартиру. Она решила помыть окно — очень любила чистоту и порядок», — сказала порталу Е1 подруга девушки. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного управления СКР по Свердловской области. На момент публикации заметки он получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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