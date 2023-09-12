В Екатеринбурге при падении из окна погибла молодая мать

В Екатеринбурге 23-летняя женщина выпала из окна, когда мыла окно
В Екатеринбурге погибла 23-летняя девушка, выпав из окна с 24-го этажа. У нее остался девятимесячный сын.
«Они недавно переехали в новую квартиру. Она решила помыть окно — очень любила чистоту и порядок», — сказала порталу Е1 подруга девушки.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного управления СКР по Свердловской области. На момент публикации заметки он получен не был.
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