Медведев посетил зону проведения СВО по поручению Путина 15 сентября 2023 в 23:06 Размер текста - 17 + Дмитрий Медведев посмотрел, как готовят бойцов и условия службы бойцов по контракту Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал по поручению президента РФ Владимира Путина на полигон подготовки бойцов рядом с зоной спецоперации. Об этом заявил помощник Медведева Олег Осипов. «Дмитрий Медведев по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения», — передает слова Олега Осипова РИА Новости. Там Медведев посмотрел, как готовят бойцов и условия службы военнослужащих по контракту. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал по поручению президента РФ Владимира Путина на полигон подготовки бойцов рядом с зоной спецоперации. Об этом заявил помощник Медведева Олег Осипов. «Дмитрий Медведев по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения», — передает слова Олега Осипова РИА Новости. Там Медведев посмотрел, как готовят бойцов и условия службы военнослужащих по контракту. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям