Медведев посетил зону проведения СВО по поручению Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев посмотрел, как готовят бойцов и условия службы бойцов по контракту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал по поручению президента РФ Владимира Путина на полигон подготовки бойцов рядом с зоной спецоперации. Об этом заявил помощник Медведева Олег Осипов.

«Дмитрий Медведев по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения», — передает слова Олега Осипова РИА Новости. Там Медведев посмотрел, как готовят бойцов и условия службы военнослужащих по контракту.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал по поручению президента РФ Владимира Путина на полигон подготовки бойцов рядом с зоной спецоперации. Об этом заявил помощник Медведева Олег Осипов. «Дмитрий Медведев по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения», — передает слова Олега Осипова РИА Новости. Там Медведев посмотрел, как готовят бойцов и условия службы военнослужащих по контракту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...