Медведев посетил зону проведения СВО по поручению Путина

Дмитрий Медведев посмотрел, как готовят бойцов и условия службы бойцов по контракту
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал по поручению президента РФ Владимира Путина на полигон подготовки бойцов рядом с зоной спецоперации. Об этом заявил помощник Медведева Олег Осипов.
«Дмитрий Медведев по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения», — передает слова Олега Осипова РИА Новости. Там Медведев посмотрел, как готовят бойцов и условия службы военнослужащих по контракту.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.