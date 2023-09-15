Пропавший пенсионер ходит с тростью
В поселке Черемухово (Свердловская область) 14 сентября пропал 74-летний Анатолий Бельков. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на своем официальном сайте.
«Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в походный костюм камуфляжного цвета, футболку, на ногах были серые кеды», — рассказали поисковики.
С собой у пенсионера была трость, мужчина нуждается в медицинской помощи, отмечают волонтеры «ЛизаАлерт». Если вы видели Анатолия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (963) 051-16-56.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.