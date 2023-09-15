15 сентября 2023

Волонтеры два дня ищут пропавшего 74-летнего свердловчанина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пенсионер, прогулка, дедушка, трость, пенсия
Пропавший пенсионер ходит с тростью Фото:

В поселке Черемухово (Свердловская область) 14 сентября пропал 74-летний Анатолий Бельков. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на своем официальном сайте.

«Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в походный костюм камуфляжного цвета, футболку, на ногах были серые кеды», — рассказали поисковики.

С собой у пенсионера была трость, мужчина нуждается в медицинской помощи, отмечают волонтеры «ЛизаАлерт». Если вы видели Анатолия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (963) 051-16-56.

Фото:

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В поселке Черемухово (Свердловская область) 14 сентября пропал 74-летний Анатолий Бельков. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на своем официальном сайте. «Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в походный костюм камуфляжного цвета, футболку, на ногах были серые кеды», — рассказали поисковики. С собой у пенсионера была трость, мужчина нуждается в медицинской помощи, отмечают волонтеры «ЛизаАлерт». Если вы видели Анатолия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (963) 051-16-56.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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