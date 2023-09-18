Временное руководство в думе Екатеринбурга избрали без губернатора

19 сентября 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

На заседание пришли мэр Алексей Орлов и вице-губернатор Олег Чемезов Фото: Илья Московец © URA.RU Как и анонсировало URA.RU, избрание спикера новой думы Екатеринбурга перенесли на неделю. На стартовом заседании 19 сентября назначили вице-спикеров, передает корреспондент агентства. Первым зампредседателя стал депутат Михаил Матвеев. Пока депутат, сотрудница УрФУ Анна Гурарий не станет спикером (это, скорее всего, произойдет 26 сентября), Матвеев будет за главного. «Я сторонник компромиссов и сторонник того, чтобы выстроить нормальные отношения с администрацией и [другими органами власти]», — сказал Матвеев. А вторым вице-спикером стал топ-менеджер УГМК Илья Бондарев. По Матвееву решение депутаты приняли единогласно, а в случае с Бондаревым против проголосовал один депутат — Константин Киселев («Яблоко», фракция миллиардера Виталия Кочеткова). На заседании присутствовали вице-губернатор Олег Чемезов и мэр Алексей Орлов. Глава региона Евгений Куйвашев не приехал. По одной версии, из-за того, что еще не вернулся из Москвы. По другой (основной) — причина как раз в том, что вопрос по спикеру отложили.

Как и анонсировало URA.RU, избрание спикера новой думы Екатеринбурга перенесли на неделю. На стартовом заседании 19 сентября назначили вице-спикеров, передает корреспондент агентства. Первым зампредседателя стал депутат Михаил Матвеев. Пока депутат, сотрудница УрФУ Анна Гурарий не станет спикером (это, скорее всего, произойдет 26 сентября), Матвеев будет за главного. «Я сторонник компромиссов и сторонник того, чтобы выстроить нормальные отношения с администрацией и [другими органами власти]», — сказал Матвеев. А вторым вице-спикером стал топ-менеджер УГМК Илья Бондарев. По Матвееву решение депутаты приняли единогласно, а в случае с Бондаревым против проголосовал один депутат — Константин Киселев («Яблоко», фракция миллиардера Виталия Кочеткова). На заседании присутствовали вице-губернатор Олег Чемезов и мэр Алексей Орлов. Глава региона Евгений Куйвашев не приехал. По одной версии, из-за того, что еще не вернулся из Москвы. По другой (основной) — причина как раз в том, что вопрос по спикеру отложили.