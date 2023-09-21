В Екатеринбург прибыла патриотическая медиаэкспедиция из Крыма. Фото, видео

22 сентября 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Участники автопробега возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести» Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбург прибыли участники патриотического автопробега, который стартовал 11 сентября из Крыма. В каждом городе они посещают мемориалы воинской славы и встречаются с жителями. В Екатеринбурге участники акции возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести», передает корреспондент URA.RU. «Победа дается не только на полях сражения. Победа — это работа в тылу, в вузах, везде. По сути, мы с вами тоже на передовой, и чем больше мы будем убеждены в правоте нашего дела, тем быстрее одержим победу [в спецоперации]. Мы понимаем, что в XXI веке вновь поднял голову нацизм и Россия противостоит его кукловодам. Враг будет разбит, победа будет за нами», — отметил в своем выступлении заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов. Участники патриотической медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах» проехались по городам России на легендарных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа». В Екатеринбурге они возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести», в планах у них — посетить Центр сохранения истории народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса, встретиться с Героем России Игорем Родобольским, кавалером двух орденов Мужества Александром Вилисовым и представителями Свердловских областных организаций ветеранов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбург прибыли участники патриотического автопробега, который стартовал 11 сентября из Крыма. В каждом городе они посещают мемориалы воинской славы и встречаются с жителями. В Екатеринбурге участники акции возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести», передает корреспондент URA.RU. «Победа дается не только на полях сражения. Победа — это работа в тылу, в вузах, везде. По сути, мы с вами тоже на передовой, и чем больше мы будем убеждены в правоте нашего дела, тем быстрее одержим победу [в спецоперации]. Мы понимаем, что в XXI веке вновь поднял голову нацизм и Россия противостоит его кукловодам. Враг будет разбит, победа будет за нами», — отметил в своем выступлении заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов. Участники патриотической медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах» проехались по городам России на легендарных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа». В Екатеринбурге они возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести», в планах у них — посетить Центр сохранения истории народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса, встретиться с Героем России Игорем Родобольским, кавалером двух орденов Мужества Александром Вилисовым и представителями Свердловских областных организаций ветеранов.