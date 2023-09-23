23 сентября 2023
22 сентября 2023

В ХМАО завершился автопробег на раритетных «Победах». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Патриотический автопробег. Екатеринбург, автопробег, ретроавтомобили
«Победы» за 14 дней проехали 8000 километров Фото:

Ханты-Мансийск стал финальной точкой медиаэкспедиции «Победа — в наших сердцах». За 14 дней участники автопробега проехали на раритетных «Победах» более восьми тысяч километров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

«Завершающая точка медиаэкспедиции „Победа — в наших сердцах“ — Ханты-Мансийск. Раритетные автомобили „Победа“ преодолели более 8 000 километров за 14 дней», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Югра Z Официально».

Участники автопробега объехали десять городов. Таким образом они почтили память ветеранов ВОВ и защитников Родины. Мероприятие прошло при поддержке окружного департамента молодежной политики.

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Ханты-Мансийск стал финальной точкой медиаэкспедиции «Победа — в наших сердцах». За 14 дней участники автопробега проехали на раритетных «Победах» более восьми тысяч километров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ХМАО. «Завершающая точка медиаэкспедиции „Победа — в наших сердцах“ — Ханты-Мансийск. Раритетные автомобили „Победа“ преодолели более 8 000 километров за 14 дней», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Югра Z Официально». Участники автопробега объехали десять городов. Таким образом они почтили память ветеранов ВОВ и защитников Родины. Мероприятие прошло при поддержке окружного департамента молодежной политики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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