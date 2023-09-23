В ХМАО завершился автопробег на раритетных «Победах». Видео

24 сентября 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

«Победы» за 14 дней проехали 8000 километров Фото: Илья Московец © URA.RU Ханты-Мансийск стал финальной точкой медиаэкспедиции «Победа — в наших сердцах». За 14 дней участники автопробега проехали на раритетных «Победах» более восьми тысяч километров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ХМАО. «Завершающая точка медиаэкспедиции „Победа — в наших сердцах“ — Ханты-Мансийск. Раритетные автомобили „Победа“ преодолели более 8 000 километров за 14 дней», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Югра Z Официально». Участники автопробега объехали десять городов. Таким образом они почтили память ветеранов ВОВ и защитников Родины. Мероприятие прошло при поддержке окружного департамента молодежной политики.

Ханты-Мансийск стал финальной точкой медиаэкспедиции «Победа — в наших сердцах». За 14 дней участники автопробега проехали на раритетных «Победах» более восьми тысяч километров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ХМАО. «Завершающая точка медиаэкспедиции „Победа — в наших сердцах“ — Ханты-Мансийск. Раритетные автомобили „Победа“ преодолели более 8 000 километров за 14 дней», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Югра Z Официально». Участники автопробега объехали десять городов. Таким образом они почтили память ветеранов ВОВ и защитников Родины. Мероприятие прошло при поддержке окружного департамента молодежной политики.