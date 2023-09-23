Ханты-Мансийск стал финальной точкой медиаэкспедиции «Победа — в наших сердцах». За 14 дней участники автопробега проехали на раритетных «Победах» более восьми тысяч километров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.
«Завершающая точка медиаэкспедиции „Победа — в наших сердцах“ — Ханты-Мансийск. Раритетные автомобили „Победа“ преодолели более 8 000 километров за 14 дней», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Югра Z Официально».
Участники автопробега объехали десять городов. Таким образом они почтили память ветеранов ВОВ и защитников Родины. Мероприятие прошло при поддержке окружного департамента молодежной политики.
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