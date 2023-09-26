Шойгу: Запад подталкивает Украину к самоуничтожению

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, шойгу сергей
Запад действуют по принципу «оружие как путь к миру», заявил Шойгу Фото:

Запад продолжает поставлять Киеву вооружение, несмотря на отсутствие результатов, и таким образом подталкивает Украину к самоуничтожению. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению», — заявил Шойгу. По его словам, страны Запада действуют по принципу «оружие как путь к миру». А украинские власти бросают необученных бойцов в бессмысленные штурмы.

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Запад продолжает поставлять Киеву вооружение, несмотря на отсутствие результатов, и таким образом подталкивает Украину к самоуничтожению. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению», — заявил Шойгу. По его словам, страны Запада действуют по принципу «оружие как путь к миру». А украинские власти бросают необученных бойцов в бессмысленные штурмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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