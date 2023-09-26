Шойгу: Запад подталкивает Украину к самоуничтожению

Запад действуют по принципу «оружие как путь к миру», заявил Шойгу
Запад продолжает поставлять Киеву вооружение, несмотря на отсутствие результатов, и таким образом подталкивает Украину к самоуничтожению. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению», — заявил Шойгу. По его словам, страны Запада действуют по принципу «оружие как путь к миру». А украинские власти бросают необученных бойцов в бессмысленные штурмы.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!