Свердловчанин создал огромную скульптуру кованого дракона. Фото, видео

27 сентября 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Размер дракона превышает три метра (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель поселка городского типа Верхнее Дуброво (Свердловская область) создал скульптуру кованого дракона. Размер статуи превышает три метра. Об этом рассказал создатель Олег Турковский. «Померил расстояние по крайним точкам крыла — три метра. Наращиваю крылья», — рассказал Олег Турковский в сообществе «„Веретено“ Художественная ковка». Создатель отмечал, что изначально размер драка должен был быть примерно полтора метра, но по итогу получилось чуть больше. «Эта работа, как американские горки, так прыгало настроение в процессе работы. Но финиш уже близко», — добавил Турковский. Фото: страница Олега Турковского в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/oleg_turkovskiy

Житель поселка городского типа Верхнее Дуброво (Свердловская область) создал скульптуру кованого дракона. Размер статуи превышает три метра. Об этом рассказал создатель Олег Турковский. «Померил расстояние по крайним точкам крыла — три метра. Наращиваю крылья», — рассказал Олег Турковский в сообществе «„Веретено“ Художественная ковка». Создатель отмечал, что изначально размер драка должен был быть примерно полтора метра, но по итогу получилось чуть больше. «Эта работа, как американские горки, так прыгало настроение в процессе работы. Но финиш уже близко», — добавил Турковский.