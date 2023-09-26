26 сентября 2023

Свердловчанин создал огромную скульптуру кованого дракона. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль кузнечного искусства. Челябинск., дракон агаповский
Размер дракона превышает три метра (архивное фото) Фото:

Житель поселка городского типа Верхнее Дуброво (Свердловская область) создал скульптуру кованого дракона. Размер статуи превышает три метра. Об этом рассказал создатель Олег Турковский.

«Померил расстояние по крайним точкам крыла — три метра. Наращиваю крылья», — рассказал Олег Турковский в сообществе «„Веретено“ Художественная ковка».

Создатель отмечал, что изначально размер драка должен был быть примерно полтора метра, но по итогу получилось чуть больше. «Эта работа, как американские горки, так прыгало настроение в процессе работы. Но финиш уже близко», — добавил Турковский.

Фото:

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Житель поселка городского типа Верхнее Дуброво (Свердловская область) создал скульптуру кованого дракона. Размер статуи превышает три метра. Об этом рассказал создатель Олег Турковский. «Померил расстояние по крайним точкам крыла — три метра. Наращиваю крылья», — рассказал Олег Турковский в сообществе «„Веретено“ Художественная ковка». Создатель отмечал, что изначально размер драка должен был быть примерно полтора метра, но по итогу получилось чуть больше. «Эта работа, как американские горки, так прыгало настроение в процессе работы. Но финиш уже близко», — добавил Турковский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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