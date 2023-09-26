Размер дракона превышает три метра (архивное фото)
Житель поселка городского типа Верхнее Дуброво (Свердловская область) создал скульптуру кованого дракона. Размер статуи превышает три метра. Об этом рассказал создатель Олег Турковский.
«Померил расстояние по крайним точкам крыла — три метра. Наращиваю крылья», — рассказал Олег Турковский в сообществе «„Веретено“ Художественная ковка».
Создатель отмечал, что изначально размер драка должен был быть примерно полтора метра, но по итогу получилось чуть больше. «Эта работа, как американские горки, так прыгало настроение в процессе работы. Но финиш уже близко», — добавил Турковский.
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