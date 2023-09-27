Mash: ВСУ шантажируют москвичку пленным сыном

27 сентября 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

ВСУ требуют от москвички поджечь военкомат, пишет Mash Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинские спецслужбы шантажируют женщину из Москвы пленным сыном. Они требуют, чтобы она подожгла военкомат с помощью коктейля Молотова. «Украинские спецслужбы шантажируют москвичку пленным сыном», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что злоумышленники в масках позвонили по видеосвязи через мессенджер и показали женщине ее сына. Они потребовали, чтобы женщина изготовила коктейль Молотова и бросила его в военкомат. Женщина, испуганная происходящим, обратилась в полицию за помощью, передали в telegram-канале.

Украинские спецслужбы шантажируют женщину из Москвы пленным сыном. Они требуют, чтобы она подожгла военкомат с помощью коктейля Молотова. «Украинские спецслужбы шантажируют москвичку пленным сыном», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что злоумышленники в масках позвонили по видеосвязи через мессенджер и показали женщине ее сына. Они потребовали, чтобы женщина изготовила коктейль Молотова и бросила его в военкомат. Женщина, испуганная происходящим, обратилась в полицию за помощью, передали в telegram-канале.