Mash: ВСУ шантажируют москвичку пленным сыном

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Городские картинки. Челябинск, телефон, смартфон, женщина
ВСУ требуют от москвички поджечь военкомат, пишет Mash Фото:

Украинские спецслужбы шантажируют женщину из Москвы пленным сыном. Они требуют, чтобы она подожгла военкомат с помощью коктейля Молотова.

«Украинские спецслужбы шантажируют москвичку пленным сыном», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что злоумышленники в масках позвонили по видеосвязи через мессенджер и показали женщине ее сына.

Они потребовали, чтобы женщина изготовила коктейль Молотова и бросила его в военкомат. Женщина, испуганная происходящим, обратилась в полицию за помощью, передали в telegram-канале.

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Украинские спецслужбы шантажируют женщину из Москвы пленным сыном. Они требуют, чтобы она подожгла военкомат с помощью коктейля Молотова. «Украинские спецслужбы шантажируют москвичку пленным сыном», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что злоумышленники в масках позвонили по видеосвязи через мессенджер и показали женщине ее сына. Они потребовали, чтобы женщина изготовила коктейль Молотова и бросила его в военкомат. Женщина, испуганная происходящим, обратилась в полицию за помощью, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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