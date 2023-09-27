Mash: ВСУ шантажируют москвичку пленным сыном

ВСУ требуют от москвички поджечь военкомат, пишет Mash
Украинские спецслужбы шантажируют женщину из Москвы пленным сыном. Они требуют, чтобы она подожгла военкомат с помощью коктейля Молотова.
«Украинские спецслужбы шантажируют москвичку пленным сыном», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что злоумышленники в масках позвонили по видеосвязи через мессенджер и показали женщине ее сына.
Они потребовали, чтобы женщина изготовила коктейль Молотова и бросила его в военкомат. Женщина, испуганная происходящим, обратилась в полицию за помощью, передали в telegram-канале.
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