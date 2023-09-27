Труппу Пермской оперы сразила болезнь

В театре оперы и балета заявили об отмене спектакля
В Пермском театре оперы и балета вынужденно отменили показы спектакля «Любовь к трем апельсинам». Причиной стала болезнь артистов.
«В связи с болезнью артистов, мы вынуждены произвести замену спектакля „Любовь к трем апельсинам“ 1 и 3 октября на „Евгения Онегина“ и „Царскую невесту“ соответственно», — сообщили в театре. Все купленные билеты остаются действительными.
Ранее URA.RU рассказывало, что из-за болезни солистки Пермской оперы Натальи Буклаги пришлось отменить выступление трио Liederabend. Концерт, который должен был пройти 25 сентября, перенесли на декабрь.
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