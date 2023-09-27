Труппу Пермской оперы сразила болезнь

Пермский театр оперы и балета меняет репертуар из-за болезни артистов

28 сентября 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

В театре оперы и балета заявили об отмене спектакля Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермском театре оперы и балета вынужденно отменили показы спектакля «Любовь к трем апельсинам». Причиной стала болезнь артистов. «В связи с болезнью артистов, мы вынуждены произвести замену спектакля „Любовь к трем апельсинам“ 1 и 3 октября на „Евгения Онегина“ и „Царскую невесту“ соответственно», — сообщили в театре. Все купленные билеты остаются действительными. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за болезни солистки Пермской оперы Натальи Буклаги пришлось отменить выступление трио Liederabend. Концерт, который должен был пройти 25 сентября, перенесли на декабрь.

В Пермском театре оперы и балета вынужденно отменили показы спектакля «Любовь к трем апельсинам». Причиной стала болезнь артистов. «В связи с болезнью артистов, мы вынуждены произвести замену спектакля „Любовь к трем апельсинам“ 1 и 3 октября на „Евгения Онегина“ и „Царскую невесту“ соответственно», — сообщили в театре. Все купленные билеты остаются действительными. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за болезни солистки Пермской оперы Натальи Буклаги пришлось отменить выступление трио Liederabend. Концерт, который должен был пройти 25 сентября, перенесли на декабрь.