27 сентября 2023

Труппу Пермской оперы сразила болезнь

Пермский театр оперы и балета меняет репертуар из-за болезни артистов
© Служба новостей «URA.RU»
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В театре оперы и балета заявили об отмене спектакля Фото:

В Пермском театре оперы и балета вынужденно отменили показы спектакля «Любовь к трем апельсинам». Причиной стала болезнь артистов.

«В связи с болезнью артистов, мы вынуждены произвести замену спектакля „Любовь к трем апельсинам“ 1 и 3 октября на „Евгения Онегина“ и „Царскую невесту“ соответственно», — сообщили в театре. Все купленные билеты остаются действительными.

Ранее URA.RU рассказывало, что из-за болезни солистки Пермской оперы Натальи Буклаги пришлось отменить выступление трио Liederabend. Концерт, который должен был пройти 25 сентября, перенесли на декабрь.

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В Пермском театре оперы и балета вынужденно отменили показы спектакля «Любовь к трем апельсинам». Причиной стала болезнь артистов. «В связи с болезнью артистов, мы вынуждены произвести замену спектакля „Любовь к трем апельсинам“ 1 и 3 октября на „Евгения Онегина“ и „Царскую невесту“ соответственно», — сообщили в театре. Все купленные билеты остаются действительными. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за болезни солистки Пермской оперы Натальи Буклаги пришлось отменить выступление трио Liederabend. Концерт, который должен был пройти 25 сентября, перенесли на декабрь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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