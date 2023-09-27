27 сентября 2023

В Челябинске подорожало жилье на вторичном рынке

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение площадки жилого комплекса «Ньютон» Алексеем Текслером. Челябинск, жилье, недвижимость, новостройки, жк ньютон
В сентябре средняя цена квадратного метра вторичного жилья составила 86,2 тысяч рублей Фото:

В Челябинске в сентябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года стоимость вторичной недвижимости выросла на 31%, в августе цены вновь поднялись на 5%. На данный момент цена квадратного метра в городе составляет 86,2 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске в сентябре 2022 года стоимость квадратного метра на рынке вторичных квартир составляла 65,8 тысяч рублей, в сентябре 2023 года цены выросли на 31%. На данный момент средняя цена квадратного метра вторичного жилья в городе составляет 86,2 тысячи рублей», — сообщается в исследовании «Циан. Аналитика».

За год в Челябинске квадратный метр жилья на вторичном рынке подорожал на 20,4 тысячи рублей, за месяц на 4,2 тысячи рублей. Рост цен стал самым существенным среди 16-городов миллионников РФ.

При этом аналитики отметили, объем активного предложения жилья на вторичном рынке в Челябинске продолжает сокращаться с той же скоростью, что и в июле—августе — на 6-7% в месяц. Из-за высокого спроса фактическое число сделок останется на высоком уровне и по итогам сентября.

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В Челябинске в сентябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года стоимость вторичной недвижимости выросла на 31%, в августе цены вновь поднялись на 5%. На данный момент цена квадратного метра в городе составляет 86,2 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске в сентябре 2022 года стоимость квадратного метра на рынке вторичных квартир составляла 65,8 тысяч рублей, в сентябре 2023 года цены выросли на 31%. На данный момент средняя цена квадратного метра вторичного жилья в городе составляет 86,2 тысячи рублей», — сообщается в исследовании «Циан. Аналитика». За год в Челябинске квадратный метр жилья на вторичном рынке подорожал на 20,4 тысячи рублей, за месяц на 4,2 тысячи рублей. Рост цен стал самым существенным среди 16-городов миллионников РФ. При этом аналитики отметили, объем активного предложения жилья на вторичном рынке в Челябинске продолжает сокращаться с той же скоростью, что и в июле—августе — на 6-7% в месяц. Из-за высокого спроса фактическое число сделок останется на высоком уровне и по итогам сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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