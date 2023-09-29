Минстрой РФ допустил, что не будет восстанавливать часть новых регионов

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В нынешних условиях некоторыегорода в новых регионах РФ восстанавливаться не будут Фото:

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин допустил, что некоторые города в новых регионах России восстанавливать не будут. Об этом заявил сам глава ведомства в ходе заседания Общественного совета при министерстве.

«Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем. Попасная (город в Луганской области — прим. URA.RU) — мы решили не восстанавливать», — сказал Ирек Файзуллин. Его слова передает РИА Новости.

Ранее уже сообщалось о том, что в нынешних условиях не всегда есть возможность восстановления городов. Так, глава ДНР Денис Пушилин говорил, что из-за обстрелов ВСУ Артемовска, ни о каких восстановительных работах не может идти речи, передает «Национальная служба новостей».

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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин допустил, что некоторые города в новых регионах России восстанавливать не будут. Об этом заявил сам глава ведомства в ходе заседания Общественного совета при министерстве. «Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем. Попасная (город в Луганской области — прим. URA.RU) — мы решили не восстанавливать», — сказал Ирек Файзуллин. Его слова передает РИА Новости. Ранее уже сообщалось о том, что в нынешних условиях не всегда есть возможность восстановления городов. Так, глава ДНР Денис Пушилин говорил, что из-за обстрелов ВСУ Артемовска, ни о каких восстановительных работах не может идти речи, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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