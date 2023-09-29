Конкурсный управляющий прервал торги по продаже активов завода Дзержинского

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Предприятие находится в процедуре банкротства с 2005 года Фото:

Конкурсный управляющий Лев Шляпин приостановил процедуру продажи имущества ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» в Перми. Информация об этом опубликована на сайте Федресурс.

«Организатор торгов конкурсный управляющий ФГУП „Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского“ Шляпин Лев Александрович сообщает о приостановлении торгов в связи с наличием обособленного спора. О возобновлении торгов будет объявлено дополнительно», — сказано в сообщении.

Причиной приостановки торгов стал иск в Генпрокуратуру РФ. В июле 2023 надзорный орган обратился в арбитражный суд, чтобы имущество завода передали в казну РФ. Это требование несет определенные риски, из-за которых будет невозможно выполнить обязательства по итогам торгов, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на конкурсного управляющего Льва Шляпина.

Предприятие находится в процедуре банкротства с 2005 года. Первые торги были в 2014 году, но суд их отменил. В 2020 году имущество завода снова выставили на продажу — не нашли покупателей. Затем в апреле 2023 года московская компания «ПСК „Спецпроектстрой“» планировала выкупить активы завода, однако сделку не довели до конца.

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Конкурсный управляющий Лев Шляпин приостановил процедуру продажи имущества ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» в Перми. Информация об этом опубликована на сайте Федресурс. «Организатор торгов конкурсный управляющий ФГУП „Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского“ Шляпин Лев Александрович сообщает о приостановлении торгов в связи с наличием обособленного спора. О возобновлении торгов будет объявлено дополнительно», — сказано в сообщении. Причиной приостановки торгов стал иск в Генпрокуратуру РФ. В июле 2023 надзорный орган обратился в арбитражный суд, чтобы имущество завода передали в казну РФ. Это требование несет определенные риски, из-за которых будет невозможно выполнить обязательства по итогам торгов, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на конкурсного управляющего Льва Шляпина. Предприятие находится в процедуре банкротства с 2005 года. Первые торги были в 2014 году, но суд их отменил. В 2020 году имущество завода снова выставили на продажу — не нашли покупателей. Затем в апреле 2023 года московская компания «ПСК „Спецпроектстрой“» планировала выкупить активы завода, однако сделку не довели до конца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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