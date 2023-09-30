Пермские полицейские собираются избавиться от наркоманов в рядах призывников

В Пермском крае стартовал второй этап всероссийской антинаркотической акции «Призывник», которую проводят силовики. Авторы проекта — специалисты главка, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«Акция будет проводиться до 1 декабря 2023 года. Ее цель — профилактика незаконного оборота и потребления наркотиков среди граждан, достигших призывного возраста», — указано на сайте ведомства.
В рамках проекта с пермяками призывного возраста будут проведены тематические лекции и беседы. Будущим военнослужащим расскажут о негативных последствиях употребления наркотиков и предусмотренных наказаниях за продажу.
В РФ призывная кампания стартовала 1 октября, она продлится до конца декабря. Главное отличие этой компании от предыдущих — рассылка электронных повесток.
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