30 сентября 2023
29 сентября 2023

Пермские полицейские собираются избавиться от наркоманов в рядах призывников

© Служба новостей «URA.RU»
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Служба по контракту. Курган, армия, призыв, форма, контрактная служба, служба по контракту, камуфляж
Во всех регионах РФ началась осенняя призывная компания Фото:

В Пермском крае стартовал второй этап всероссийской антинаркотической акции «Призывник», которую проводят силовики. Авторы проекта — специалисты главка, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Акция будет проводиться до 1 декабря 2023 года. Ее цель — профилактика незаконного оборота и потребления наркотиков среди граждан, достигших призывного возраста», — указано на сайте ведомства.

В рамках проекта с пермяками призывного возраста будут проведены тематические лекции и беседы. Будущим военнослужащим расскажут о негативных последствиях употребления наркотиков и предусмотренных наказаниях за продажу.

В РФ призывная кампания стартовала 1 октября, она продлится до конца декабря. Главное отличие этой компании от предыдущих — рассылка электронных повесток.

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В Пермском крае стартовал второй этап всероссийской антинаркотической акции «Призывник», которую проводят силовики. Авторы проекта — специалисты главка, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Акция будет проводиться до 1 декабря 2023 года. Ее цель — профилактика незаконного оборота и потребления наркотиков среди граждан, достигших призывного возраста», — указано на сайте ведомства. В рамках проекта с пермяками призывного возраста будут проведены тематические лекции и беседы. Будущим военнослужащим расскажут о негативных последствиях употребления наркотиков и предусмотренных наказаниях за продажу. В РФ призывная кампания стартовала 1 октября, она продлится до конца декабря. Главное отличие этой компании от предыдущих — рассылка электронных повесток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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