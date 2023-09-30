Пермские полицейские собираются избавиться от наркоманов в рядах призывников

01 октября 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Во всех регионах РФ началась осенняя призывная компания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае стартовал второй этап всероссийской антинаркотической акции «Призывник», которую проводят силовики. Авторы проекта — специалисты главка, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Акция будет проводиться до 1 декабря 2023 года. Ее цель — профилактика незаконного оборота и потребления наркотиков среди граждан, достигших призывного возраста», — указано на сайте ведомства. В рамках проекта с пермяками призывного возраста будут проведены тематические лекции и беседы. Будущим военнослужащим расскажут о негативных последствиях употребления наркотиков и предусмотренных наказаниях за продажу. В РФ призывная кампания стартовала 1 октября, она продлится до конца декабря. Главное отличие этой компании от предыдущих — рассылка электронных повесток.

В Пермском крае стартовал второй этап всероссийской антинаркотической акции «Призывник», которую проводят силовики. Авторы проекта — специалисты главка, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Акция будет проводиться до 1 декабря 2023 года. Ее цель — профилактика незаконного оборота и потребления наркотиков среди граждан, достигших призывного возраста», — указано на сайте ведомства. В рамках проекта с пермяками призывного возраста будут проведены тематические лекции и беседы. Будущим военнослужащим расскажут о негативных последствиях употребления наркотиков и предусмотренных наказаниях за продажу. В РФ призывная кампания стартовала 1 октября, она продлится до конца декабря. Главное отличие этой компании от предыдущих — рассылка электронных повесток.