Свердловскому бойцу СВО «Сбербанк» начислил 170 тысяч во время кредитных каникул

02 октября 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Участнику СВО из Верхней Пышмы Сбер начислил неустойку по ипотеке Фото: Сергей Русанов © URA.RU Отцу троих детей из Верхней Пышмы (Свердловская область), ушедшему на спецоперацию осенью 2022 года, «Сбербанк» начислил почти 170 тысяч рублей по ипотеке во время кредитных каникул. Мужчина не понимает, откуда взялась данная сумма. Своей проблемой с журналистом URA.RU поделился Владимир Ющенко. Однако в банке заявили об отсутствии нарушений со стороны организации. «Я ушел в зону проведения спецоперации почти год назад. Тогда осенью, президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах. Я решил воспользоваться такой возможностью, так как у меня есть ипотека на 20 лет. Перед тем как уехать на СВО, я обратился в отделение „Сбербанка“, которое находится на проспекте Успенский, 125. Там сотрудница банка сняла копии повестки и других документов, необходимых для предоставления кредитных каникул. Никакой дополнительной информации мне никто не предоставил. И я со спокойной совестью уехал на фронт», — вспоминает боец армии РФ. По словам Ющенко, за год банк начислил почти 170 тысяч рублей поверх основного долга. «Когда я уезжал на спецоперацию, основной долг по ипотеке составляет полтора миллиона рублей. А тут я приехал в отпуск, зашел в приложение банка, а там сумма увеличилась на 169 986 рублей. Я был шокирован, если честно. Теперь ума не приложу, куда мне обращаться и что делать. До горячей линии дозвониться сложно, а проводить кучу времени в самом отделении я тоже не могу. У меня трое малолетних детей. Плюс ко всему, у жены проблемы со здоровьем. Нужно ей помочь», — отметил свердловчанин. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Уральский банк ПАО «Сбербанк». Там разъяснили сложившуюся ситуацию. «Кредитные каникулы — это возможность временно приостановить платежи по кредитам на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 07.10.2022 № 377-ФЗ. В соответствии с п. 18 Статьи 1 этого Закона в период действия кредитных каникул проценты на основной долг по ипотеке продолжают начисляться по ставке, определенной договором, но так, как если бы заемщик продолжал вносить платежи в полном объеме», — отметили в пресс-службе организации. В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников СВО. Документ позволяет солдатам получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отцу троих детей из Верхней Пышмы (Свердловская область), ушедшему на спецоперацию осенью 2022 года, «Сбербанк» начислил почти 170 тысяч рублей по ипотеке во время кредитных каникул. Мужчина не понимает, откуда взялась данная сумма. Своей проблемой с журналистом URA.RU поделился Владимир Ющенко. Однако в банке заявили об отсутствии нарушений со стороны организации. «Я ушел в зону проведения спецоперации почти год назад. Тогда осенью, президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах. Я решил воспользоваться такой возможностью, так как у меня есть ипотека на 20 лет. Перед тем как уехать на СВО, я обратился в отделение „Сбербанка“, которое находится на проспекте Успенский, 125. Там сотрудница банка сняла копии повестки и других документов, необходимых для предоставления кредитных каникул. Никакой дополнительной информации мне никто не предоставил. И я со спокойной совестью уехал на фронт», — вспоминает боец армии РФ. По словам Ющенко, за год банк начислил почти 170 тысяч рублей поверх основного долга. «Когда я уезжал на спецоперацию, основной долг по ипотеке составляет полтора миллиона рублей. А тут я приехал в отпуск, зашел в приложение банка, а там сумма увеличилась на 169 986 рублей. Я был шокирован, если честно. Теперь ума не приложу, куда мне обращаться и что делать. До горячей линии дозвониться сложно, а проводить кучу времени в самом отделении я тоже не могу. У меня трое малолетних детей. Плюс ко всему, у жены проблемы со здоровьем. Нужно ей помочь», — отметил свердловчанин. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Уральский банк ПАО «Сбербанк». Там разъяснили сложившуюся ситуацию. «Кредитные каникулы — это возможность временно приостановить платежи по кредитам на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 07.10.2022 № 377-ФЗ. В соответствии с п. 18 Статьи 1 этого Закона в период действия кредитных каникул проценты на основной долг по ипотеке продолжают начисляться по ставке, определенной договором, но так, как если бы заемщик продолжал вносить платежи в полном объеме», — отметили в пресс-службе организации. В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников СВО. Документ позволяет солдатам получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам.