В Екатеринбурге из окна выпал мужчина

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Происшествие на удице Техническая и в пос. Семь Ключей. Екатеринбург, труп, происшествие, тело
Инцидент произошел на Синих Камнях Фото:

В Екатеринбурге из окна многоэтажного дома 2 октября выпал мужчина. Инцидент произошел в микрорайоне Синие Камни.

«Я услышала хлопок, подошла к окну и увидела, что мужчина лежит. Постоянные новости про падения людей из окон будоражат — не думала, что увижу нечто подобное своими глазами», — сказала агентству URA.RU читательница.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления Следственного комитета. На момент публикации заметки ответ получен не был.

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В Екатеринбурге из окна многоэтажного дома 2 октября выпал мужчина. Инцидент произошел в микрорайоне Синие Камни. «Я услышала хлопок, подошла к окну и увидела, что мужчина лежит. Постоянные новости про падения людей из окон будоражат — не думала, что увижу нечто подобное своими глазами», — сказала агентству URA.RU читательница. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления Следственного комитета. На момент публикации заметки ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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