В Екатеринбурге из окна выпал мужчина

Инцидент произошел на Синих Камнях
В Екатеринбурге из окна многоэтажного дома 2 октября выпал мужчина. Инцидент произошел в микрорайоне Синие Камни.
«Я услышала хлопок, подошла к окну и увидела, что мужчина лежит. Постоянные новости про падения людей из окон будоражат — не думала, что увижу нечто подобное своими глазами», — сказала агентству URA.RU читательница.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления Следственного комитета. На момент публикации заметки ответ получен не был.
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