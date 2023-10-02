02 октября 2023

Заповеднику в Пермском крае требуется патрулирование с вертолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительное голосование на хантыйских стойбищах. Сургутский район , вертолет, поле, посадка, ми 8
Вертолет должен вмещать себя не менее 18 человек Фото:

Заповедник «Вишерский» в Пермском крае ищет подрядчика с вертолетом для оказания услуг авиаперевозки сотрудникам природного комплекса. Летательный аппарат нужен для патрулирования территории заповедника. Закупка опубликована на сайте автоматизированной системы торгов Сбербанка.

«Услуги по аренде пассажирских воздушных судов с экипажем. Оказание услуг по авиаперевозкам сотрудников с целью воздушного патрулирования территории заповедника „Вишерский“», — говорится в описании объекта закупки. Начальная цена контракта составляет 1 075 000 рублей.

Исполнитель по договору должен будет предоставить судно Ми-8Т или его эквивалент с экипажем. Максимальная взлетная масса вертолета должна быть не менее 11 тонн, дальность полета — не менее 400 км, крейсерская скорость не — не ниже 180 км в час, максимальная коммерческая нагрузка — не менее трех тонн, а также вертолет должен вмещать 18 и более пассажиров.

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Заповедник «Вишерский» в Пермском крае ищет подрядчика с вертолетом для оказания услуг авиаперевозки сотрудникам природного комплекса. Летательный аппарат нужен для патрулирования территории заповедника. Закупка опубликована на сайте автоматизированной системы торгов Сбербанка. «Услуги по аренде пассажирских воздушных судов с экипажем. Оказание услуг по авиаперевозкам сотрудников с целью воздушного патрулирования территории заповедника „Вишерский“», — говорится в описании объекта закупки. Начальная цена контракта составляет 1 075 000 рублей. Исполнитель по договору должен будет предоставить судно Ми-8Т или его эквивалент с экипажем. Максимальная взлетная масса вертолета должна быть не менее 11 тонн, дальность полета — не менее 400 км, крейсерская скорость не — не ниже 180 км в час, максимальная коммерческая нагрузка — не менее трех тонн, а также вертолет должен вмещать 18 и более пассажиров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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