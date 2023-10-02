Заповеднику в Пермском крае требуется патрулирование с вертолета

03 октября 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Вертолет должен вмещать себя не менее 18 человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Заповедник «Вишерский» в Пермском крае ищет подрядчика с вертолетом для оказания услуг авиаперевозки сотрудникам природного комплекса. Летательный аппарат нужен для патрулирования территории заповедника. Закупка опубликована на сайте автоматизированной системы торгов Сбербанка. «Услуги по аренде пассажирских воздушных судов с экипажем. Оказание услуг по авиаперевозкам сотрудников с целью воздушного патрулирования территории заповедника „Вишерский“», — говорится в описании объекта закупки. Начальная цена контракта составляет 1 075 000 рублей. Исполнитель по договору должен будет предоставить судно Ми-8Т или его эквивалент с экипажем. Максимальная взлетная масса вертолета должна быть не менее 11 тонн, дальность полета — не менее 400 км, крейсерская скорость не — не ниже 180 км в час, максимальная коммерческая нагрузка — не менее трех тонн, а также вертолет должен вмещать 18 и более пассажиров.

Заповедник «Вишерский» в Пермском крае ищет подрядчика с вертолетом для оказания услуг авиаперевозки сотрудникам природного комплекса. Летательный аппарат нужен для патрулирования территории заповедника. Закупка опубликована на сайте автоматизированной системы торгов Сбербанка. «Услуги по аренде пассажирских воздушных судов с экипажем. Оказание услуг по авиаперевозкам сотрудников с целью воздушного патрулирования территории заповедника „Вишерский“», — говорится в описании объекта закупки. Начальная цена контракта составляет 1 075 000 рублей. Исполнитель по договору должен будет предоставить судно Ми-8Т или его эквивалент с экипажем. Максимальная взлетная масса вертолета должна быть не менее 11 тонн, дальность полета — не менее 400 км, крейсерская скорость не — не ниже 180 км в час, максимальная коммерческая нагрузка — не менее трех тонн, а также вертолет должен вмещать 18 и более пассажиров.