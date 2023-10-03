Шойгу назвал новые данные по россиянам, подписавшим контракт с Минобороны

Шойгу: контракт с Минобороны подписали более 335 тысяч россиян

03 октября 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу назвал число появившихся в 2023 году в России контрактников Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ С начала 2023 года контракт с Минобороны РФ подписали более 335 тысяч россиян. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отметив, что проведение дополнительной мобилизации в стране не планируется. «С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек», — сказал Сергей Шойгу. Его слова передает РИА Новости.

С начала 2023 года контракт с Минобороны РФ подписали более 335 тысяч россиян. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отметив, что проведение дополнительной мобилизации в стране не планируется. «С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек», — сказал Сергей Шойгу. Его слова передает РИА Новости.