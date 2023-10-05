Спрос на челябинских учителей вырос в 2,8 раза

В Челябинске спрос на педагогов вырос почти в три раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спрос на учителей в Челябинске по итогам третьего квартала 2023 года к соответствующему периоду 2022 года вырос в 2,8 раза. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», город по динамике спроса занял шестое место в РФ.

«По итогам третьего квартала 2023 года Челябинск занял шестое место по показателям роста числа вакансий для учителей. Увеличение составило 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году», — сообщили сотрудники сервиса.

При этом совокупно все специалисты сферы образования стали требоваться в 1,7 раза чаще. Возросла и активность преподавателей. Откликаться на вакансии они стали в 2,3 раза чаще.

«Российские работодатели стали обращать внимание не только на дипломированных специалистов, но и на практикантов и стажеров. За последние полгода образовательные учреждения разместили в 2,6 раза больше вакансий для студентов старших курсов педвузов и колледжей, чем в том же периоде 2022 года», — заметил URA.RU директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Как подсчитали аналитики платформы, на стажировке школы и детсады готовы платить в среднем 27,9 тысячи рублей. Студенты стали чаще откликаться на предложении работы. Активность молодых кадров поднялась за год на 37%.

Специалисты выяснили, что на самой оплачиваемой специальности в Челябинске педагог может заработать до 100 тысяч рублей. Уровень оплаты выше в частных заведениях, чем в бюджетных.