Екатеринбурженка получила ушибы ребер, столкнувшись с самокатчиками

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, крест, самокат, электросамокат
Девушка упала лицом на асфальт после того, как ее сбили самокатчики Фото:

В Екатеринбурге мужчины на самокате сбили девушку и скрылись. Пострадавшая упала лицом на асфальт, обратилась в больницу, где ей диагностировали рану на подбородке и ушибы ребер. Об этом рассказала сама пострадавшая.

«Я вышла из стоматологии, шла по тротуару в сторону автовокзала. Неожиданно сбили с ног сзади, я отлетела на несколько метров. Ударилась головой и лицом об асфальт. Это были двое человек на электросамокате. [В больнице] зафиксировали ушибленную рану на подбородке, ушибы ребер и ушибы мягких тканей ног, рук», — передает слова пострадавшей Е1.

Инцидент произошел 4 октября примерно в 17 часов возле дома на улице 8 Марта, 169. Девушка предполагает, что ее сбили специально, так как самокатчики не сигналили и не пытались ее объехать. В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что приняли заявление пострадавшей и начали проверку.

Ранее в парке Зеленая роща в Екатеринбурге подросток на электросамокате сбил пятилетнего мальчика. Ребенок получил ушибы и ссадины, его мама написала заявление в полицию.

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В Екатеринбурге мужчины на самокате сбили девушку и скрылись. Пострадавшая упала лицом на асфальт, обратилась в больницу, где ей диагностировали рану на подбородке и ушибы ребер. Об этом рассказала сама пострадавшая. «Я вышла из стоматологии, шла по тротуару в сторону автовокзала. Неожиданно сбили с ног сзади, я отлетела на несколько метров. Ударилась головой и лицом об асфальт. Это были двое человек на электросамокате. [В больнице] зафиксировали ушибленную рану на подбородке, ушибы ребер и ушибы мягких тканей ног, рук», — передает слова пострадавшей Е1. Инцидент произошел 4 октября примерно в 17 часов возле дома на улице 8 Марта, 169. Девушка предполагает, что ее сбили специально, так как самокатчики не сигналили и не пытались ее объехать. В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что приняли заявление пострадавшей и начали проверку. Ранее в парке Зеленая роща в Екатеринбурге подросток на электросамокате сбил пятилетнего мальчика. Ребенок получил ушибы и ссадины, его мама написала заявление в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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