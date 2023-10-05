Екатеринбурженка получила ушибы ребер, столкнувшись с самокатчиками

05 октября 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Девушка упала лицом на асфальт после того, как ее сбили самокатчики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге мужчины на самокате сбили девушку и скрылись. Пострадавшая упала лицом на асфальт, обратилась в больницу, где ей диагностировали рану на подбородке и ушибы ребер. Об этом рассказала сама пострадавшая. «Я вышла из стоматологии, шла по тротуару в сторону автовокзала. Неожиданно сбили с ног сзади, я отлетела на несколько метров. Ударилась головой и лицом об асфальт. Это были двое человек на электросамокате. [В больнице] зафиксировали ушибленную рану на подбородке, ушибы ребер и ушибы мягких тканей ног, рук», — передает слова пострадавшей Е1. Инцидент произошел 4 октября примерно в 17 часов возле дома на улице 8 Марта, 169. Девушка предполагает, что ее сбили специально, так как самокатчики не сигналили и не пытались ее объехать. В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что приняли заявление пострадавшей и начали проверку. Ранее в парке Зеленая роща в Екатеринбурге подросток на электросамокате сбил пятилетнего мальчика. Ребенок получил ушибы и ссадины, его мама написала заявление в полицию.

В Екатеринбурге мужчины на самокате сбили девушку и скрылись. Пострадавшая упала лицом на асфальт, обратилась в больницу, где ей диагностировали рану на подбородке и ушибы ребер. Об этом рассказала сама пострадавшая. «Я вышла из стоматологии, шла по тротуару в сторону автовокзала. Неожиданно сбили с ног сзади, я отлетела на несколько метров. Ударилась головой и лицом об асфальт. Это были двое человек на электросамокате. [В больнице] зафиксировали ушибленную рану на подбородке, ушибы ребер и ушибы мягких тканей ног, рук», — передает слова пострадавшей Е1. Инцидент произошел 4 октября примерно в 17 часов возле дома на улице 8 Марта, 169. Девушка предполагает, что ее сбили специально, так как самокатчики не сигналили и не пытались ее объехать. В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что приняли заявление пострадавшей и начали проверку. Ранее в парке Зеленая роща в Екатеринбурге подросток на электросамокате сбил пятилетнего мальчика. Ребенок получил ушибы и ссадины, его мама написала заявление в полицию.