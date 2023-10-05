Дачнику из ХМАО, вырастившему плантацию мака, грозит 8 лет тюрьмы

За выращивание плантации мака в Унъюгане дачнику грозит 8 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю Октябрьского района, который вырастил на своем дачном участке плантацию из двух с половиной тысяч кустов опиумного мака, грозит лишение свободы на восемь лет. Обвинительное заключение подписано прокурором, дело передано в суд. Информация опубликована на сайте прокуратуры ХМАО.

«Мужчина без цели сбыта вырастил более 2,5 тысяч растений. Часть выращенного мака обвиняемый привел в удобное для употребления состояние, получив наркотическое средство общей массой более 250 гр. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Преступное деяние, связанное с незаконным культивированием в особо крупном размере растений, содержащих наркотические вещества, относится к категории тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет», — указано в публикации.

Обвиняемый выращивал мак на своей даче в Унъюгане. Его задержали в августе 2023 года.

Ранее URA.RU писало об аресте дачника, вырастившего 2,5 тысячи кустов мака. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него шесть пакетов с растительным веществом зеленого цвета, два пакета с засушенным веществом растительного происхождения, кастрюлю с маковой соломкой и шприцы.