05 октября 2023

Дачнику из ХМАО, вырастившему плантацию мака, грозит 8 лет тюрьмы

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , арест, судебное заседание, арестант, наручники, задержание, судебное дело
За выращивание плантации мака в Унъюгане дачнику грозит 8 лет лишения свободы Фото:

Жителю Октябрьского района, который вырастил на своем дачном участке плантацию из двух с половиной тысяч кустов опиумного мака, грозит лишение свободы на восемь лет. Обвинительное заключение подписано прокурором, дело передано в суд. Информация опубликована на сайте прокуратуры ХМАО.

«Мужчина без цели сбыта вырастил более 2,5 тысяч растений. Часть выращенного мака обвиняемый привел в удобное для употребления состояние, получив наркотическое средство общей массой более 250 гр. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Преступное деяние, связанное с незаконным культивированием в особо крупном размере растений, содержащих наркотические вещества, относится к категории тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет», — указано в публикации.

Обвиняемый выращивал мак на своей даче в Унъюгане. Его задержали в августе 2023 года.

Ранее URA.RU писало об аресте дачника, вырастившего 2,5 тысячи кустов мака. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него шесть пакетов с растительным веществом зеленого цвета, два пакета с засушенным веществом растительного происхождения, кастрюлю с маковой соломкой и шприцы.

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Жителю Октябрьского района, который вырастил на своем дачном участке плантацию из двух с половиной тысяч кустов опиумного мака, грозит лишение свободы на восемь лет. Обвинительное заключение подписано прокурором, дело передано в суд. Информация опубликована на сайте прокуратуры ХМАО. «Мужчина без цели сбыта вырастил более 2,5 тысяч растений. Часть выращенного мака обвиняемый привел в удобное для употребления состояние, получив наркотическое средство общей массой более 250 гр. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Преступное деяние, связанное с незаконным культивированием в особо крупном размере растений, содержащих наркотические вещества, относится к категории тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет», — указано в публикации. Обвиняемый выращивал мак на своей даче в Унъюгане. Его задержали в августе 2023 года. Ранее URA.RU писало об аресте дачника, вырастившего 2,5 тысячи кустов мака. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него шесть пакетов с растительным веществом зеленого цвета, два пакета с засушенным веществом растительного происхождения, кастрюлю с маковой соломкой и шприцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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