06 октября 2023

В Челябинской области пьяный мужчина утопил соседа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
Расследование уголовного дела об убийстве в Варламово завершено Фото:

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в убийстве соседа. Случай произошел в августе в Чебаркульском районе, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

«В следственном отделе по городу Чебаркуль регионального следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), п. п. „в“, „г“ ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). <….> Уголовное дело <….> направлено для рассмотрения в суд», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Случай произошел 1 августа в селе Варламово Чебаркульского района. По версии следствия, 35-летний мужчина пригласил в гости соседа. Во время употребления алкоголя между ними произошел конфликт и драка. Ночью обвиняемый заставил потерпевшего спуститься в погреб, где тот провел несколько часов, не имея возможности обратиться за помощью. Утром подозреваемый решил убить соседа. Для чего он отвез мужчина на реку Увелка на мотоблоке и утопил его.

Мужчина отвез избитого соседа на речку на мотоблоке
Мужчина отвез избитого соседа на речку на мотоблоке
По версии следствия, подозреваемый утопил соседа в речке Увелка
По версии следствия, подозреваемый утопил соседа в речке Увелка

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В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в убийстве соседа. Случай произошел в августе в Чебаркульском районе, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «В следственном отделе по городу Чебаркуль регионального следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), п. п. „в“, „г“ ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). <….> Уголовное дело <….> направлено для рассмотрения в суд», — отмечают в пресс-службе ведомства. Случай произошел 1 августа в селе Варламово Чебаркульского района. По версии следствия, 35-летний мужчина пригласил в гости соседа. Во время употребления алкоголя между ними произошел конфликт и драка. Ночью обвиняемый заставил потерпевшего спуститься в погреб, где тот провел несколько часов, не имея возможности обратиться за помощью. Утром подозреваемый решил убить соседа. Для чего он отвез мужчина на реку Увелка на мотоблоке и утопил его.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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