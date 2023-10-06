В Челябинской области пьяный мужчина утопил соседа. Фото

07 октября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Расследование уголовного дела об убийстве в Варламово завершено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в убийстве соседа. Случай произошел в августе в Чебаркульском районе, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «В следственном отделе по городу Чебаркуль регионального следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), п. п. „в“, „г“ ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). <….> Уголовное дело <….> направлено для рассмотрения в суд», — отмечают в пресс-службе ведомства. Случай произошел 1 августа в селе Варламово Чебаркульского района. По версии следствия, 35-летний мужчина пригласил в гости соседа. Во время употребления алкоголя между ними произошел конфликт и драка. Ночью обвиняемый заставил потерпевшего спуститься в погреб, где тот провел несколько часов, не имея возможности обратиться за помощью. Утром подозреваемый решил убить соседа. Для чего он отвез мужчина на реку Увелка на мотоблоке и утопил его. Мужчина отвез избитого соседа на речку на мотоблоке Фото предоставлено пресс-службой СУ СК России по Челябинской области По версии следствия, подозреваемый утопил соседа в речке Увелка Фото предоставлено пресс-службой СУ СК России по Челябинской области

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в убийстве соседа. Случай произошел в августе в Чебаркульском районе, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «В следственном отделе по городу Чебаркуль регионального следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), п. п. „в“, „г“ ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). <….> Уголовное дело <….> направлено для рассмотрения в суд», — отмечают в пресс-службе ведомства. Случай произошел 1 августа в селе Варламово Чебаркульского района. По версии следствия, 35-летний мужчина пригласил в гости соседа. Во время употребления алкоголя между ними произошел конфликт и драка. Ночью обвиняемый заставил потерпевшего спуститься в погреб, где тот провел несколько часов, не имея возможности обратиться за помощью. Утром подозреваемый решил убить соседа. Для чего он отвез мужчина на реку Увелка на мотоблоке и утопил его.