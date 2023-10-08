08 октября 2023
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06 октября 2023

Власти Пермского края решили достроить 19 автодорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги по улице Коли Мяготина. Курган , каток, укладка асфальта, ремонт дороги, ремонт, улица колия мяготина
Пермские власти дофинансируют строительство почти двух десятков дорог Фото:

Власти Пермского края запланировали достроить почти два десятка автомобильных дорог до конца 2026 года. На эти цели могут направить свыше 34 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о краевом бюджете.

«Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения края планируется увеличить с нынешних 65% до 71% в 2026 году. Будет построено и реконструировано 20 начатых объектов», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на пояснительную записку к поправкам в региональный бюджет.

В пояснительной записке названы приоритетные объекты дорожного строительства. Это переход ул. Строителей — пл. Гайдара с транспортными развязками на улице Углеуральской и Вишерской, что поможет горожанам из Кировского и Дзержинского районов удобнее добираться до центра Перми. Кроме того, в законопроекте указаны важные участки строительства дорог на улице Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина и от ул. Карпинского до ул. Мира.

Ранее в Перми реконструировали улицу Строителей. Общая стоимость дорожных работ на объекте превысила 10,5 млрд рублей, часть этой суммы пермским властям дали в Москве.

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Власти Пермского края запланировали достроить почти два десятка автомобильных дорог до конца 2026 года. На эти цели могут направить свыше 34 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о краевом бюджете. «Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения края планируется увеличить с нынешних 65% до 71% в 2026 году. Будет построено и реконструировано 20 начатых объектов», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на пояснительную записку к поправкам в региональный бюджет. В пояснительной записке названы приоритетные объекты дорожного строительства. Это переход ул. Строителей — пл. Гайдара с транспортными развязками на улице Углеуральской и Вишерской, что поможет горожанам из Кировского и Дзержинского районов удобнее добираться до центра Перми. Кроме того, в законопроекте указаны важные участки строительства дорог на улице Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина и от ул. Карпинского до ул. Мира. Ранее в Перми реконструировали улицу Строителей. Общая стоимость дорожных работ на объекте превысила 10,5 млрд рублей, часть этой суммы пермским властям дали в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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