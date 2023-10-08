Власти Пермского края решили достроить 19 автодорог

09 октября 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Пермские власти дофинансируют строительство почти двух десятков дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Пермского края запланировали достроить почти два десятка автомобильных дорог до конца 2026 года. На эти цели могут направить свыше 34 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о краевом бюджете. «Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения края планируется увеличить с нынешних 65% до 71% в 2026 году. Будет построено и реконструировано 20 начатых объектов», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на пояснительную записку к поправкам в региональный бюджет. В пояснительной записке названы приоритетные объекты дорожного строительства. Это переход ул. Строителей — пл. Гайдара с транспортными развязками на улице Углеуральской и Вишерской, что поможет горожанам из Кировского и Дзержинского районов удобнее добираться до центра Перми. Кроме того, в законопроекте указаны важные участки строительства дорог на улице Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина и от ул. Карпинского до ул. Мира. Ранее в Перми реконструировали улицу Строителей. Общая стоимость дорожных работ на объекте превысила 10,5 млрд рублей, часть этой суммы пермским властям дали в Москве.

Власти Пермского края запланировали достроить почти два десятка автомобильных дорог до конца 2026 года. На эти цели могут направить свыше 34 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о краевом бюджете. «Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения края планируется увеличить с нынешних 65% до 71% в 2026 году. Будет построено и реконструировано 20 начатых объектов», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на пояснительную записку к поправкам в региональный бюджет. В пояснительной записке названы приоритетные объекты дорожного строительства. Это переход ул. Строителей — пл. Гайдара с транспортными развязками на улице Углеуральской и Вишерской, что поможет горожанам из Кировского и Дзержинского районов удобнее добираться до центра Перми. Кроме того, в законопроекте указаны важные участки строительства дорог на улице Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина и от ул. Карпинского до ул. Мира. Ранее в Перми реконструировали улицу Строителей. Общая стоимость дорожных работ на объекте превысила 10,5 млрд рублей, часть этой суммы пермским властям дали в Москве.