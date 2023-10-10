Пермячка Анастасия Омелина, которая вошла в десятку самых красивых девушек страны на конкурсе «Мисс Россия — 2023», планирует уделить все свое внимание учебе. Девушка учится в высшей школе бизнеса МГУ и даже во время конкурса выполняла домашние задания. Финалистка «Мисс России» рассказала URA.RU о своих планах после конкурса.
«Я учусь в серьезном вузе на серьезном факультете. Сейчас буду возвращаться к занятиям. Но первым делом после конкурса я отпраздновала свой день рождения. Пригласила друзей и съела большой кусок торта», — рассказала Омелина корреспонденту агентства. Девушке исполнилось 20 лет 10 октября.
Она добавила, что кроме учебы продолжит карьеру модели. После конкурса ей поступило много предложений. «Я стала сильнее. Конкурс дал мне хорошую закалку, новые знакомства и открыл много дверей. Думаю, что впереди у меня новые возможности», — отметила пермячка.
Анастасия Омелина вошла в топ-10 красавиц на конкурсе «Мисс Россия — 2023». Девушка рассказала о закулисье конкурса.
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