ВС России поразили склады ВСУ в Измаиле и на аэродромах Миргород и Днепр

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, ракета, выстрел
ВС РФ поразили склады военной техники ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные силы России на аэродромах Миргород и Днепр уничтожили склады авиационных средств поражения и поразили склады военной техники Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«ВС РФ поразили склад военной техники ВСУ в районе Измаила в Одесской Области. На аэродромах Миргород Полтавской области и Днепр Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения Воздушных сил Украины», — заявляет Минобороны РФ.

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Военные силы России на аэродромах Миргород и Днепр уничтожили склады авиационных средств поражения и поразили склады военной техники Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «ВС РФ поразили склад военной техники ВСУ в районе Измаила в Одесской Области. На аэродромах Миргород Полтавской области и Днепр Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения Воздушных сил Украины», — заявляет Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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