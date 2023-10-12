ВС России поразили склады ВСУ в Измаиле и на аэродромах Миргород и Днепр

ВС РФ поразили склады военной техники ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военные силы России на аэродромах Миргород и Днепр уничтожили склады авиационных средств поражения и поразили склады военной техники Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«ВС РФ поразили склад военной техники ВСУ в районе Измаила в Одесской Области. На аэродромах Миргород Полтавской области и Днепр Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения Воздушных сил Украины», — заявляет Минобороны РФ.
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