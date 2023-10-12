«Уральские авиалинии» объяснили инцидент с маршрутом борта Москва — Калининград

Самолет рейса Москва — Калининград изрисовал небо из-за сбоя Flightradar24

12 октября 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Из-за «глюка» системы Flightradar24 траектория полета судна напомнила многим фигуру зайца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Причиной необычного полета борта «Уральских авиалиний» из Москвы в Калининград оказался «глюк» системы Flightradar24. Об этом сообщили в пресс-службе уральского перевозчика. «Уважаемые журналисты, это не заяц, не ушки Пикачу и не грива дикобраза, а „глюк“ Flightradar24. Рейс U6-627 Москва —Калининград выполнялся штатно и приземлился по расписанию», — сообщили в компании. Рейс «Уральских авиалиний» Москва — Калининград полетел по необычному маршруту. После взлета воздушное судно двинулось на северо-запад и почти долетело до Великого Новгорода, но затем развернулось в сторону Костромы. Борт сделал несколько зигзагов, а потом продолжил движение над нейтральными водами Балтийского моря. На картинке Flightradar24 траектория полета стала напоминать фигуру зайца, о чем написали некоторые СМИ. Flightradar24 — публичный веб-сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. Отслеживать с помощью сервиса положение воздушного судна возможно только в случае, если оно оснащено транспондером типа ADS-B/MLAT и тот включен.

Причиной необычного полета борта «Уральских авиалиний» из Москвы в Калининград оказался «глюк» системы Flightradar24. Об этом сообщили в пресс-службе уральского перевозчика. «Уважаемые журналисты, это не заяц, не ушки Пикачу и не грива дикобраза, а „глюк“ Flightradar24. Рейс U6-627 Москва —Калининград выполнялся штатно и приземлился по расписанию», — сообщили в компании. Рейс «Уральских авиалиний» Москва — Калининград полетел по необычному маршруту. После взлета воздушное судно двинулось на северо-запад и почти долетело до Великого Новгорода, но затем развернулось в сторону Костромы. Борт сделал несколько зигзагов, а потом продолжил движение над нейтральными водами Балтийского моря. На картинке Flightradar24 траектория полета стала напоминать фигуру зайца, о чем написали некоторые СМИ. Flightradar24 — публичный веб-сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. Отслеживать с помощью сервиса положение воздушного судна возможно только в случае, если оно оснащено транспондером типа ADS-B/MLAT и тот включен.