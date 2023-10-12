«Уральские авиалинии» объяснили инцидент с маршрутом борта Москва — Калининград

Самолет рейса Москва — Калининград изрисовал небо из-за сбоя Flightradar24
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Из-за «глюка» системы Flightradar24 траектория полета судна напомнила многим фигуру зайца Фото:

Причиной необычного полета борта «Уральских авиалиний» из Москвы в Калининград оказался «глюк» системы Flightradar24. Об этом сообщили в пресс-службе уральского перевозчика.

«Уважаемые журналисты, это не заяц, не ушки Пикачу и не грива дикобраза, а „глюк“ Flightradar24. Рейс U6-627 Москва —Калининград выполнялся штатно и приземлился по расписанию», — сообщили в компании.

Рейс «Уральских авиалиний» Москва — Калининград полетел по необычному маршруту. После взлета воздушное судно двинулось на северо-запад и почти долетело до Великого Новгорода, но затем развернулось в сторону Костромы. Борт сделал несколько зигзагов, а потом продолжил движение над нейтральными водами Балтийского моря. На картинке Flightradar24 траектория полета стала напоминать фигуру зайца, о чем написали некоторые СМИ.

Flightradar24 — публичный веб-сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. Отслеживать с помощью сервиса положение воздушного судна возможно только в случае, если оно оснащено транспондером типа ADS-B/MLAT и тот включен.

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Причиной необычного полета борта «Уральских авиалиний» из Москвы в Калининград оказался «глюк» системы Flightradar24. Об этом сообщили в пресс-службе уральского перевозчика. «Уважаемые журналисты, это не заяц, не ушки Пикачу и не грива дикобраза, а „глюк“ Flightradar24. Рейс U6-627 Москва —Калининград выполнялся штатно и приземлился по расписанию», — сообщили в компании. Рейс «Уральских авиалиний» Москва — Калининград полетел по необычному маршруту. После взлета воздушное судно двинулось на северо-запад и почти долетело до Великого Новгорода, но затем развернулось в сторону Костромы. Борт сделал несколько зигзагов, а потом продолжил движение над нейтральными водами Балтийского моря. На картинке Flightradar24 траектория полета стала напоминать фигуру зайца, о чем написали некоторые СМИ. Flightradar24 — публичный веб-сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. Отслеживать с помощью сервиса положение воздушного судна возможно только в случае, если оно оснащено транспондером типа ADS-B/MLAT и тот включен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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