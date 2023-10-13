Минобороны России: бойцов научили работе на тяжелых огнеметах «Солнцепек»

Тяжелые огнеметы «Солнцепек» имеют базу на челябинских двигателях Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы прошли курс интенсивной подготовки под Саратовом по работе на тяжелых огнеметах «Солнцепек», которые базируются на челябинских двигателях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты отработали уничтожение целей из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А „Солнцепек“. Практические действия прошли на полигоне мобильного соединения войск РХБЗ в городе Шиханы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сначала бойцам показали принципы работы с техникой на новейших симуляторах, где моделируются погода, время года, варианты местности, типы и количество целей, а также ее маневры. На практике военные отработали навыки стрельбы настоящими термобарическими снарядами на полигоне в дневное и ночное время.

Ранее стало известно, что тяжелая огнеметная система «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска работает в зоне спецоперации по наиболее значимым целям. Ими являются колонны техники, скопления живой силы противника, а также опорные пункты. По словам бойцов, техника проходимая, мощная, с удобным управлением, все агрегаты сделаны очень качественно.