Российских военных обучили работе на огнеметах с челябинскими двигателями. Видео

Минобороны России: бойцов научили работе на тяжелых огнеметах «Солнцепек»
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Тяжелые огнеметы «Солнцепек» имеют базу на челябинских двигателях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы прошли курс интенсивной подготовки под Саратовом по работе на тяжелых огнеметах «Солнцепек», которые базируются на челябинских двигателях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты отработали уничтожение целей из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А „Солнцепек“. Практические действия прошли на полигоне мобильного соединения войск РХБЗ в городе Шиханы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сначала бойцам показали принципы работы с техникой на новейших симуляторах, где моделируются погода, время года, варианты местности, типы и количество целей, а также ее маневры. На практике военные отработали навыки стрельбы настоящими термобарическими снарядами на полигоне в дневное и ночное время.

Ранее стало известно, что тяжелая огнеметная система «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска работает в зоне спецоперации по наиболее значимым целям. Ими являются колонны техники, скопления живой силы противника, а также опорные пункты. По словам бойцов, техника проходимая, мощная, с удобным управлением, все агрегаты сделаны очень качественно.

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Российские бойцы прошли курс интенсивной подготовки под Саратовом по работе на тяжелых огнеметах «Солнцепек», которые базируются на челябинских двигателях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты отработали уничтожение целей из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А „Солнцепек“. Практические действия прошли на полигоне мобильного соединения войск РХБЗ в городе Шиханы», — уточнили в пресс-службе ведомства. Сначала бойцам показали принципы работы с техникой на новейших симуляторах, где моделируются погода, время года, варианты местности, типы и количество целей, а также ее маневры. На практике военные отработали навыки стрельбы настоящими термобарическими снарядами на полигоне в дневное и ночное время. Ранее стало известно, что тяжелая огнеметная система «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска работает в зоне спецоперации по наиболее значимым целям. Ими являются колонны техники, скопления живой силы противника, а также опорные пункты. По словам бойцов, техника проходимая, мощная, с удобным управлением, все агрегаты сделаны очень качественно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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