Российские бойцы прошли курс интенсивной подготовки под Саратовом по работе на тяжелых огнеметах «Солнцепек», которые базируются на челябинских двигателях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты отработали уничтожение целей из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А „Солнцепек“. Практические действия прошли на полигоне мобильного соединения войск РХБЗ в городе Шиханы», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сначала бойцам показали принципы работы с техникой на новейших симуляторах, где моделируются погода, время года, варианты местности, типы и количество целей, а также ее маневры. На практике военные отработали навыки стрельбы настоящими термобарическими снарядами на полигоне в дневное и ночное время.
Ранее стало известно, что тяжелая огнеметная система «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска работает в зоне спецоперации по наиболее значимым целям. Ими являются колонны техники, скопления живой силы противника, а также опорные пункты. По словам бойцов, техника проходимая, мощная, с удобным управлением, все агрегаты сделаны очень качественно.
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