16 октября 2023

Челябинскому ветерану боевых действий отказали в компенсации по ЖКХ из-за возраста

Ветерану боевых действий и труда Челябинской области отказали в компенсации ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине пообещали компенсацию оплаты ЖКХ только после выхода на пенсию Фото:

Ветерану боевых действий и труда из поселка Гранитный Кизильского района Челябинской области отказали в выплате компенсации за услуги ЖКХ из-за возраста. Об этом URA.RU сообщила его супруга.

«Ветеранам боевых действий положена 50-процентная компенсация ЖКХ, мой муж воевал в Афганистане. Мы обращались в соцзащиту по месту жительства, в поселок Кизильский, нам ответили, что такой льготы нет, только по выходу на пенсию», — рассказала URA.RU супруга ветерана Анна Г.

Женщина уточнила, что ее муж обращался в соцзащиту уже дважды, сначала с удостоверением ветерана боевых действий, а в 59 лет — с удостоверением ветерана труда. Ему предложили ждать еще шесть лет, пока он не выйдет на пенсию.

«Сейчас мужу 60 лет, мы проживаем в частном доме, газа в поселке нет, зимой отапливаемся электричеством. Выходит больше десяти тысяч рублей в месяц. Еще муж надеялся, что как ветеран труда, он уйдет на пенсию в 60 лет, но сказали, что нужно работать до 65», — добавила URA.RU супруга ветерана.

URA.RU направило запрос в Минсоцотношений региона. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

Ранее глава минсоца области Ирина Буторина сообщала, что получать жилищную субсидию также могут южноуральцы, у которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают установленный максимум. Он в Челябинской области составляет 22%.

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Ветерану боевых действий и труда из поселка Гранитный Кизильского района Челябинской области отказали в выплате компенсации за услуги ЖКХ из-за возраста. Об этом URA.RU сообщила его супруга. «Ветеранам боевых действий положена 50-процентная компенсация ЖКХ, мой муж воевал в Афганистане. Мы обращались в соцзащиту по месту жительства, в поселок Кизильский, нам ответили, что такой льготы нет, только по выходу на пенсию», — рассказала URA.RU супруга ветерана Анна Г. Женщина уточнила, что ее муж обращался в соцзащиту уже дважды, сначала с удостоверением ветерана боевых действий, а в 59 лет — с удостоверением ветерана труда. Ему предложили ждать еще шесть лет, пока он не выйдет на пенсию. «Сейчас мужу 60 лет, мы проживаем в частном доме, газа в поселке нет, зимой отапливаемся электричеством. Выходит больше десяти тысяч рублей в месяц. Еще муж надеялся, что как ветеран труда, он уйдет на пенсию в 60 лет, но сказали, что нужно работать до 65», — добавила URA.RU супруга ветерана. URA.RU направило запрос в Минсоцотношений региона. К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Ранее глава минсоца области Ирина Буторина сообщала, что получать жилищную субсидию также могут южноуральцы, у которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают установленный максимум. Он в Челябинской области составляет 22%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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