В Екатеринбурге студент-повар накинулся с ножом на однокурсника 17 октября 2023 в 12:04 Размер текста - 17 + У студента был конфликт с однокурсником (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Екатеринбурге студент-повар колледжа накинулся с ножом на однокурсника, потому что тот готовил лучше его. Дебошира успели скрутить и забрать у него нож, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «В екатеринбургском колледже студент-повар чуть не зарезал кухонным ножом однокурсника. Парня бесило, что он готовит хуже своего знакомого. Однако он не сумел реализовать замысел: его остановили и отобрали нож», — рассказал инсайдер. Студента, который собирался напасть на однокурсника, задержали полицейские. После этого его увезли в медучреждение из-за неадекватного поведения, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Дебоширом оказался 18-летний парень. Инцидент произошел 16 октября. В Екатеринбурге студент-повар колледжа накинулся с ножом на однокурсника, потому что тот готовил лучше его. Дебошира успели скрутить и забрать у него нож, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «В екатеринбургском колледже студент-повар чуть не зарезал кухонным ножом однокурсника. Парня бесило, что он готовит хуже своего знакомого. Однако он не сумел реализовать замысел: его остановили и отобрали нож», — рассказал инсайдер. Студента, который собирался напасть на однокурсника, задержали полицейские. После этого его увезли в медучреждение из-за неадекватного поведения, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Дебоширом оказался 18-летний парень. Инцидент произошел 16 октября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям