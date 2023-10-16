В Екатеринбурге студент-повар накинулся с ножом на однокурсника

В Екатеринбурге студент-повар колледжа накинулся с ножом на однокурсника, потому что тот готовил лучше его. Дебошира успели скрутить и забрать у него нож, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«В екатеринбургском колледже студент-повар чуть не зарезал кухонным ножом однокурсника. Парня бесило, что он готовит хуже своего знакомого. Однако он не сумел реализовать замысел: его остановили и отобрали нож», — рассказал инсайдер.
Студента, который собирался напасть на однокурсника, задержали полицейские. После этого его увезли в медучреждение из-за неадекватного поведения, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Дебоширом оказался 18-летний парень. Инцидент произошел 16 октября.
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