16 октября 2023

В Екатеринбурге студент-повар накинулся с ножом на однокурсника

© Служба новостей «URA.RU»
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Цех бортового питания в аэропорту. Сургут, нож, кухня
У студента был конфликт с однокурсником (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге студент-повар колледжа накинулся с ножом на однокурсника, потому что тот готовил лучше его. Дебошира успели скрутить и забрать у него нож, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«В екатеринбургском колледже студент-повар чуть не зарезал кухонным ножом однокурсника. Парня бесило, что он готовит хуже своего знакомого. Однако он не сумел реализовать замысел: его остановили и отобрали нож», — рассказал инсайдер.

Студента, который собирался напасть на однокурсника, задержали полицейские. После этого его увезли в медучреждение из-за неадекватного поведения, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Дебоширом оказался 18-летний парень. Инцидент произошел 16 октября.

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В Екатеринбурге студент-повар колледжа накинулся с ножом на однокурсника, потому что тот готовил лучше его. Дебошира успели скрутить и забрать у него нож, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «В екатеринбургском колледже студент-повар чуть не зарезал кухонным ножом однокурсника. Парня бесило, что он готовит хуже своего знакомого. Однако он не сумел реализовать замысел: его остановили и отобрали нож», — рассказал инсайдер. Студента, который собирался напасть на однокурсника, задержали полицейские. После этого его увезли в медучреждение из-за неадекватного поведения, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Дебоширом оказался 18-летний парень. Инцидент произошел 16 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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