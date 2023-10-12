Глава ГУР Украины восхитился российской разведкой

Разведка России работает на максимально высоком уровне. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
«Радиоэлектронная и киберразведка на очень высоком уровне находятся. На максимально высоком», — сказал Буданов. Так он прокомментировал работу российской разведки во время СВО в интервью изданию «Украинская правда».
Ранее Буданов заявил, что руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа является самым опасным и проблемным генералом для Украины. Он добавил, что военный за всю свою карьеру нанес весомый урон украинскому государству. Буданов также отмечал, что Россия не желает сдаваться в рамках СВО, передает «Национальная служба новостей».
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