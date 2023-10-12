Глава ГУР Украины восхитился российской разведкой

Глава ГУР Украины Буданов: разведка РФ работает на максимально высоком уровне
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Радиоэлектронная и киберразведка РФ находятся на максимально высоком уровне, заявил Кирилл Буданов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Разведка России работает на максимально высоком уровне. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Радиоэлектронная и киберразведка на очень высоком уровне находятся. На максимально высоком», — сказал Буданов. Так он прокомментировал работу российской разведки во время СВО в интервью изданию «Украинская правда».

Ранее Буданов заявил, что руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа является самым опасным и проблемным генералом для Украины. Он добавил, что военный за всю свою карьеру нанес весомый урон украинскому государству. Буданов также отмечал, что Россия не желает сдаваться в рамках СВО, передает «Национальная служба новостей».

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Разведка России работает на максимально высоком уровне. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Радиоэлектронная и киберразведка на очень высоком уровне находятся. На максимально высоком», — сказал Буданов. Так он прокомментировал работу российской разведки во время СВО в интервью изданию «Украинская правда». Ранее Буданов заявил, что руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа является самым опасным и проблемным генералом для Украины. Он добавил, что военный за всю свою карьеру нанес весомый урон украинскому государству. Буданов также отмечал, что Россия не желает сдаваться в рамках СВО, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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