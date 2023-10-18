Эксперт раскрыл, как отразится на свердловских предпринимателях конфликт Палестины и Израиля

Свердловчане почувствуют эффект от войны Палестины и Израиля через 2-3 месяца

18 октября 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Оценить эффект от израильско-палестинского конфликта свердловчане смогут спустя месяцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Говорить о том, как на свердловских бизнесменах, экспортирующих товары в Израиль, отразится война с Палестиной, можно будет спустя время. Пока делать выводы рано, отметил в беседе с URA.RU директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП) Валерий Пиличев. «Мое оценочное суждение — безусловно, будет определенный спад в экспорте продукции в Израиль. С Ираном как работали, так и работаем — там никаких изменений нет. Думаю, что выводы можно будет делать спустя месяцы, когда пройдет шок и ситуация станет понятна. От свердловских предпринимателей к нам в центр жалоб не поступало», — поделился Пиличев. При этом он пояснил, что конкретно получатели поддержки от СОФПП в Израиль сейчас не экспортируют. Война Палестины и Израиля началась 7 октября, когда боевики движения ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства. Многие мусульманские государства поддержали палестинскую сторону, обвиняя Иерусалим в агрессии.

Говорить о том, как на свердловских бизнесменах, экспортирующих товары в Израиль, отразится война с Палестиной, можно будет спустя время. Пока делать выводы рано, отметил в беседе с URA.RU директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП) Валерий Пиличев. «Мое оценочное суждение — безусловно, будет определенный спад в экспорте продукции в Израиль. С Ираном как работали, так и работаем — там никаких изменений нет. Думаю, что выводы можно будет делать спустя месяцы, когда пройдет шок и ситуация станет понятна. От свердловских предпринимателей к нам в центр жалоб не поступало», — поделился Пиличев. При этом он пояснил, что конкретно получатели поддержки от СОФПП в Израиль сейчас не экспортируют. Война Палестины и Израиля началась 7 октября, когда боевики движения ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства. Многие мусульманские государства поддержали палестинскую сторону, обвиняя Иерусалим в агрессии.