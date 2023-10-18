Медведев раскрыл, чье оружие убивает людей в Израиле

Украинское и афганское оружие, произведенное в США, убивает население Израиля. С таким заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это «очевидный факт».
«Сегодня налицо очевидный факт: киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле. А в конгрессе Соединенных Штатов с показным возмущением требуют „срочно расследовать“, откуда у ХАМАС появились эти подозрительно знакомые автоматы, средства поражения и прочее. Они спешат обвинить в незаконных поставках то Иран, то Сирию, то Россию — кого угодно, лишь бы не самих себя», — пояснил свою позицию Дмитрий Медведев, передают «Известия».
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. Стороны регулярно обмениваются ракетными ударами. По словам немецкого обозревателя Кристофа Шильца, сейчас Украине и Израилю предстоит борьба за поставки оружия и боеприпасов НАТО. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон утверждает, что Израиль имеет приоритет в поставках вооружения. Блок Североатлантического альянса не сможет оказывать одновременную военную поддержку Израилю и Украине, передает RT.
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