18 октября 2023

Медведев раскрыл, чье оружие убивает людей в Израиле

Медведев: оружие США убивает людей в Израиле
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев раскрыл, что убивает населения Израиля Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Украинское и афганское оружие, произведенное в США, убивает население Израиля. С таким заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это «очевидный факт».

«Сегодня налицо очевидный факт: киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле. А в конгрессе Соединенных Штатов с показным возмущением требуют „срочно расследовать“, откуда у ХАМАС появились эти подозрительно знакомые автоматы, средства поражения и прочее. Они спешат обвинить в незаконных поставках то Иран, то Сирию, то Россию — кого угодно, лишь бы не самих себя», — пояснил свою позицию Дмитрий Медведев, передают «Известия».

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. Стороны регулярно обмениваются ракетными ударами. По словам немецкого обозревателя Кристофа Шильца, сейчас Украине и Израилю предстоит борьба за поставки оружия и боеприпасов НАТО. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон утверждает, что Израиль имеет приоритет в поставках вооружения. Блок Североатлантического альянса не сможет оказывать одновременную военную поддержку Израилю и Украине, передает RT.

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Украинское и афганское оружие, произведенное в США, убивает население Израиля. С таким заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это «очевидный факт». «Сегодня налицо очевидный факт: киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле. А в конгрессе Соединенных Штатов с показным возмущением требуют „срочно расследовать“, откуда у ХАМАС появились эти подозрительно знакомые автоматы, средства поражения и прочее. Они спешат обвинить в незаконных поставках то Иран, то Сирию, то Россию — кого угодно, лишь бы не самих себя», — пояснил свою позицию Дмитрий Медведев, передают «Известия». Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. Стороны регулярно обмениваются ракетными ударами. По словам немецкого обозревателя Кристофа Шильца, сейчас Украине и Израилю предстоит борьба за поставки оружия и боеприпасов НАТО. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон утверждает, что Израиль имеет приоритет в поставках вооружения. Блок Североатлантического альянса не сможет оказывать одновременную военную поддержку Израилю и Украине, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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