19 октября 2023

На крупном свердловском складе лесоматериалов нашли личинки елового усача

© Служба новостей «URA.RU»
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Шарташский лесной парк. Екатеринбург, стройматериалы, деревья, лес, баден-баден
Владелец склада с лесоматериалами не следил за безопасностью на объекте Фото:

В Волчанске (Свердловская область) сотрудники Россельхознадзора во время проверки одного из складов площадью 1,33 га с лесоматериалами обнаружили личинки Малого черного елового усача. Инспекторы сделали вывод, что владелец объекта не борется с карантинным вредителем. Информация об этом опубликована на официальном сайте Россельхознадзора.

«Нарушение карантинных фитосанитарных требований создает возможность причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда объектам животного и растительного мира, окружающей среде и имеет негативные последствия окружающей среде. Юридическому лицу выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказали в Россельхознадзоре.

Ранее URA.RU сообщало, что на прилавках в екатеринбургских магазинах в халяльной колбасе, произведенной в Челябинской области, нашли свинину. Производителям сделали замечание из-за несоответствия данных на маркировке и фактического состава продукции.

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В Волчанске (Свердловская область) сотрудники Россельхознадзора во время проверки одного из складов площадью 1,33 га с лесоматериалами обнаружили личинки Малого черного елового усача. Инспекторы сделали вывод, что владелец объекта не борется с карантинным вредителем. Информация об этом опубликована на официальном сайте Россельхознадзора. «Нарушение карантинных фитосанитарных требований создает возможность причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда объектам животного и растительного мира, окружающей среде и имеет негативные последствия окружающей среде. Юридическому лицу выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказали в Россельхознадзоре. Ранее URA.RU сообщало, что на прилавках в екатеринбургских магазинах в халяльной колбасе, произведенной в Челябинской области, нашли свинину. Производителям сделали замечание из-за несоответствия данных на маркировке и фактического состава продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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