На крупном свердловском складе лесоматериалов нашли личинки елового усача

20 октября 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Владелец склада с лесоматериалами не следил за безопасностью на объекте Фото: Илья Московец © URA.RU В Волчанске (Свердловская область) сотрудники Россельхознадзора во время проверки одного из складов площадью 1,33 га с лесоматериалами обнаружили личинки Малого черного елового усача. Инспекторы сделали вывод, что владелец объекта не борется с карантинным вредителем. Информация об этом опубликована на официальном сайте Россельхознадзора. «Нарушение карантинных фитосанитарных требований создает возможность причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда объектам животного и растительного мира, окружающей среде и имеет негативные последствия окружающей среде. Юридическому лицу выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказали в Россельхознадзоре. Ранее URA.RU сообщало, что на прилавках в екатеринбургских магазинах в халяльной колбасе, произведенной в Челябинской области, нашли свинину. Производителям сделали замечание из-за несоответствия данных на маркировке и фактического состава продукции.

В Волчанске (Свердловская область) сотрудники Россельхознадзора во время проверки одного из складов площадью 1,33 га с лесоматериалами обнаружили личинки Малого черного елового усача. Инспекторы сделали вывод, что владелец объекта не борется с карантинным вредителем. Информация об этом опубликована на официальном сайте Россельхознадзора. «Нарушение карантинных фитосанитарных требований создает возможность причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда объектам животного и растительного мира, окружающей среде и имеет негативные последствия окружающей среде. Юридическому лицу выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказали в Россельхознадзоре. Ранее URA.RU сообщало, что на прилавках в екатеринбургских магазинах в халяльной колбасе, произведенной в Челябинской области, нашли свинину. Производителям сделали замечание из-за несоответствия данных на маркировке и фактического состава продукции.