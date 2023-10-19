На крупном свердловском складе лесоматериалов нашли личинки елового усача

В Волчанске (Свердловская область) сотрудники Россельхознадзора во время проверки одного из складов площадью 1,33 га с лесоматериалами обнаружили личинки Малого черного елового усача. Инспекторы сделали вывод, что владелец объекта не борется с карантинным вредителем. Информация об этом опубликована на официальном сайте Россельхознадзора.
«Нарушение карантинных фитосанитарных требований создает возможность причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда объектам животного и растительного мира, окружающей среде и имеет негативные последствия окружающей среде. Юридическому лицу выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказали в Россельхознадзоре.
Ранее URA.RU сообщало, что на прилавках в екатеринбургских магазинах в халяльной колбасе, произведенной в Челябинской области, нашли свинину. Производителям сделали замечание из-за несоответствия данных на маркировке и фактического состава продукции.
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