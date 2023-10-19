В Екатеринбурге возник дефицит офисов в аренду

20 октября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Уровень свободных площадей в бизнес-центрах Екатеринбурга упал до 2% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге девелоперы переключаются на жилую застройку, из-за этого на рынке коммерческой недвижимости возник дефицит предложений. Уровень вакантных площадей в бизнес-центрах упал до 2%, рассказал руководитель сайта недвижимости «Драже» Никита Словиковский. «На рынке коммерческой недвижимости очень сложно сейчас найти офис в аренду. Государство придумало эскроу-счета и проектное финансирование на рынке жилых новостроек, но про коммерческие объекты позабыло. В итоге в последние годы застройщики получали кредиты и строили новостройки, а с рынком коммерции работать не спешили. И бизнес-центры новые в городе почти не появлялись», — написал Словиковский. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге к середине октября средняя арендная ставка жилья выросла больше чем на 5% — до 34,5 тысячи рублей. Еще 21 сентября в уральской столице был зафиксирован скачок стоимости аренды в 6,11%.

В Екатеринбурге девелоперы переключаются на жилую застройку, из-за этого на рынке коммерческой недвижимости возник дефицит предложений. Уровень вакантных площадей в бизнес-центрах упал до 2%, рассказал руководитель сайта недвижимости «Драже» Никита Словиковский. «На рынке коммерческой недвижимости очень сложно сейчас найти офис в аренду. Государство придумало эскроу-счета и проектное финансирование на рынке жилых новостроек, но про коммерческие объекты позабыло. В итоге в последние годы застройщики получали кредиты и строили новостройки, а с рынком коммерции работать не спешили. И бизнес-центры новые в городе почти не появлялись», — написал Словиковский. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге к середине октября средняя арендная ставка жилья выросла больше чем на 5% — до 34,5 тысячи рублей. Еще 21 сентября в уральской столице был зафиксирован скачок стоимости аренды в 6,11%.