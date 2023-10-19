19 октября 2023

В Екатеринбурге возник дефицит офисов в аренду

© Служба новостей «URA.RU»
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Производственное объединение "Трек". Челябинск, трек, цифровой офис
Уровень свободных площадей в бизнес-центрах Екатеринбурга упал до 2% Фото:

В Екатеринбурге девелоперы переключаются на жилую застройку, из-за этого на рынке коммерческой недвижимости возник дефицит предложений. Уровень вакантных площадей в бизнес-центрах упал до 2%, рассказал руководитель сайта недвижимости «Драже» Никита Словиковский.

«На рынке коммерческой недвижимости очень сложно сейчас найти офис в аренду. Государство придумало эскроу-счета и проектное финансирование на рынке жилых новостроек, но про коммерческие объекты позабыло. В итоге в последние годы застройщики получали кредиты и строили новостройки, а с рынком коммерции работать не спешили. И бизнес-центры новые в городе почти не появлялись», — написал Словиковский.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге к середине октября средняя арендная ставка жилья выросла больше чем на 5% — до 34,5 тысячи рублей. Еще 21 сентября в уральской столице был зафиксирован скачок стоимости аренды в 6,11%.

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В Екатеринбурге девелоперы переключаются на жилую застройку, из-за этого на рынке коммерческой недвижимости возник дефицит предложений. Уровень вакантных площадей в бизнес-центрах упал до 2%, рассказал руководитель сайта недвижимости «Драже» Никита Словиковский. «На рынке коммерческой недвижимости очень сложно сейчас найти офис в аренду. Государство придумало эскроу-счета и проектное финансирование на рынке жилых новостроек, но про коммерческие объекты позабыло. В итоге в последние годы застройщики получали кредиты и строили новостройки, а с рынком коммерции работать не спешили. И бизнес-центры новые в городе почти не появлялись», — написал Словиковский. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге к середине октября средняя арендная ставка жилья выросла больше чем на 5% — до 34,5 тысячи рублей. Еще 21 сентября в уральской столице был зафиксирован скачок стоимости аренды в 6,11%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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