Когда и где пройдет встреча по Украине, на которую не пригласили РФ

МИД Мальты: встреча по Украине пройдет с 28 по 29 октября

20 октября 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Страны Запада организуют встречу по Украине Фото: Официальный сайт Европарламента Международная встреча по Украине состоится 28—29 октября на Мальте. На мероприятии будет обсуждаться «формула мира» на основе украинских предложений, говорится в заявлении МИД республики. Россию на переговоры не пригласили. «С 28 по 29 октября 2023 года на Мальте пройдет встреча по „формуле мира“ по Украине», — говорится в пресс-релизе. Он опубликован на сайте мальтийского правительства. Ранее Bloomberg сообщал, что в октябре пройдет большая международная встреча по Украине без России. Отмечается, что ее проведут по аналогии с переговорами по конфликту на Украине в Копенгагене и Джидде. Тогда представители стран обсуждали план президента Украины Владимира Зеленского по установлению мира в регионе.

Международная встреча по Украине состоится 28—29 октября на Мальте. На мероприятии будет обсуждаться «формула мира» на основе украинских предложений, говорится в заявлении МИД республики. Россию на переговоры не пригласили. «С 28 по 29 октября 2023 года на Мальте пройдет встреча по „формуле мира“ по Украине», — говорится в пресс-релизе. Он опубликован на сайте мальтийского правительства. Ранее Bloomberg сообщал, что в октябре пройдет большая международная встреча по Украине без России. Отмечается, что ее проведут по аналогии с переговорами по конфликту на Украине в Копенгагене и Джидде. Тогда представители стран обсуждали план президента Украины Владимира Зеленского по установлению мира в регионе.