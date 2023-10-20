Когда и где пройдет встреча по Украине, на которую не пригласили РФ

Международная встреча по Украине состоится 28—29 октября на Мальте. На мероприятии будет обсуждаться «формула мира» на основе украинских предложений, говорится в заявлении МИД республики. Россию на переговоры не пригласили.
«С 28 по 29 октября 2023 года на Мальте пройдет встреча по „формуле мира“ по Украине», — говорится в пресс-релизе. Он опубликован на сайте мальтийского правительства.
Ранее Bloomberg сообщал, что в октябре пройдет большая международная встреча по Украине без России. Отмечается, что ее проведут по аналогии с переговорами по конфликту на Украине в Копенгагене и Джидде. Тогда представители стран обсуждали план президента Украины Владимира Зеленского по установлению мира в регионе.
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