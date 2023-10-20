Когда и где пройдет встреча по Украине, на которую не пригласили РФ

МИД Мальты: встреча по Украине пройдет с 28 по 29 октября
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Страны Запада организуют встречу по Украине Фото:

Международная встреча по Украине состоится 28—29 октября на Мальте. На мероприятии будет обсуждаться «формула мира» на основе украинских предложений, говорится в заявлении МИД республики. Россию на переговоры не пригласили.

«С 28 по 29 октября 2023 года на Мальте пройдет встреча по „формуле мира“ по Украине», — говорится в пресс-релизе. Он опубликован на сайте мальтийского правительства.

Ранее Bloomberg сообщал, что в октябре пройдет большая международная встреча по Украине без России. Отмечается, что ее проведут по аналогии с переговорами по конфликту на Украине в Копенгагене и Джидде. Тогда представители стран обсуждали план президента Украины Владимира Зеленского по установлению мира в регионе.

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Международная встреча по Украине состоится 28—29 октября на Мальте. На мероприятии будет обсуждаться «формула мира» на основе украинских предложений, говорится в заявлении МИД республики. Россию на переговоры не пригласили. «С 28 по 29 октября 2023 года на Мальте пройдет встреча по „формуле мира“ по Украине», — говорится в пресс-релизе. Он опубликован на сайте мальтийского правительства. Ранее Bloomberg сообщал, что в октябре пройдет большая международная встреча по Украине без России. Отмечается, что ее проведут по аналогии с переговорами по конфликту на Украине в Копенгагене и Джидде. Тогда представители стран обсуждали план президента Украины Владимира Зеленского по установлению мира в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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