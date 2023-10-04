04 октября 2023

Bloomberg: Турция готовит встречу по разрешению конфликта на Украине

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Турция не пригласила РФ на консультацию по миру на Украине Фото:
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Турецкие власти готовят большую международную встречу, направленную на разрешение украинского конфликта. Мероприятие запланировано на октябрь, передает Bloomberg.

«На консультации в Стамбул прибудут советники по национальной безопасности различных стран. Участники встречи обсудят „пути достижения долгосрочного мира на Украине“», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что на встречу прибудет советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Российская сторона не приглашена. На данный момент не известно прибудут ли в Стамбул представители Китая.

Подобные встречи проводятся не в первые. В июне консультация по урегулированию украинского кризиса прошла в Дании. В августе представители 30 стран встретились для решения этого вопроса в Саудовской Аравии, передает НСН.

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Турецкие власти готовят большую международную встречу, направленную на разрешение украинского конфликта. Мероприятие запланировано на октябрь, передает Bloomberg. «На консультации в Стамбул прибудут советники по национальной безопасности различных стран. Участники встречи обсудят „пути достижения долгосрочного мира на Украине“», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ожидается, что на встречу прибудет советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Российская сторона не приглашена. На данный момент не известно прибудут ли в Стамбул представители Китая. Подобные встречи проводятся не в первые. В июне консультация по урегулированию украинского кризиса прошла в Дании. В августе представители 30 стран встретились для решения этого вопроса в Саудовской Аравии, передает НСН.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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