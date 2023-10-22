Глава Соцфонда рассказал, какие выплаты вырастут в следующем году

Социальный фонд РФ проиндексирует в 2024 году пенсионные и детские выплаты
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В 2024 году в РФ будет увеличен ряд социальных выплат Фото:

Бюджет Социального фонда России в 2024 году составит более 16 триллионов рублей, что позволит увеличить ряд выплат и пенсий. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Чирков.

«Это позволит проиндексировать страховые пенсии на 7,5% с 1 января. Социальные пенсии также вырастут на 7,5%, но уже с 1 апреля», — сообщил в интервью «Парламентской газете» Чирков.

Чиновник также отметил увеличение детского бюджета, по которому выплачиваются пособия, связанные с материнством и детьми. «Например, пособие по временной нетрудоспособности по беременности и родам в следующем году вырастет в 1,5 раза, а через год — в два раза», — подчеркнул глава Социального фонда.

Ранее URA.RU сообщало об увеличении выплат россиянам в 2024 году. Так, будут проиндексированы выплаты для неработающих пенсионеров, а также вырастет пособие по беременности.

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Бюджет Социального фонда России в 2024 году составит более 16 триллионов рублей, что позволит увеличить ряд выплат и пенсий. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Чирков. «Это позволит проиндексировать страховые пенсии на 7,5% с 1 января. Социальные пенсии также вырастут на 7,5%, но уже с 1 апреля», — сообщил в интервью «Парламентской газете» Чирков. Чиновник также отметил увеличение детского бюджета, по которому выплачиваются пособия, связанные с материнством и детьми. «Например, пособие по временной нетрудоспособности по беременности и родам в следующем году вырастет в 1,5 раза, а через год — в два раза», — подчеркнул глава Социального фонда. Ранее URA.RU сообщало об увеличении выплат россиянам в 2024 году. Так, будут проиндексированы выплаты для неработающих пенсионеров, а также вырастет пособие по беременности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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