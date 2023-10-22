Глава Соцфонда рассказал, какие выплаты вырастут в следующем году

Социальный фонд РФ проиндексирует в 2024 году пенсионные и детские выплаты

22 октября 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

В 2024 году в РФ будет увеличен ряд социальных выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бюджет Социального фонда России в 2024 году составит более 16 триллионов рублей, что позволит увеличить ряд выплат и пенсий. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Чирков. «Это позволит проиндексировать страховые пенсии на 7,5% с 1 января. Социальные пенсии также вырастут на 7,5%, но уже с 1 апреля», — сообщил в интервью «Парламентской газете» Чирков. Чиновник также отметил увеличение детского бюджета, по которому выплачиваются пособия, связанные с материнством и детьми. «Например, пособие по временной нетрудоспособности по беременности и родам в следующем году вырастет в 1,5 раза, а через год — в два раза», — подчеркнул глава Социального фонда. Ранее URA.RU сообщало об увеличении выплат россиянам в 2024 году. Так, будут проиндексированы выплаты для неработающих пенсионеров, а также вырастет пособие по беременности.

Бюджет Социального фонда России в 2024 году составит более 16 триллионов рублей, что позволит увеличить ряд выплат и пенсий. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Чирков. «Это позволит проиндексировать страховые пенсии на 7,5% с 1 января. Социальные пенсии также вырастут на 7,5%, но уже с 1 апреля», — сообщил в интервью «Парламентской газете» Чирков. Чиновник также отметил увеличение детского бюджета, по которому выплачиваются пособия, связанные с материнством и детьми. «Например, пособие по временной нетрудоспособности по беременности и родам в следующем году вырастет в 1,5 раза, а через год — в два раза», — подчеркнул глава Социального фонда. Ранее URA.RU сообщало об увеличении выплат россиянам в 2024 году. Так, будут проиндексированы выплаты для неработающих пенсионеров, а также вырастет пособие по беременности.