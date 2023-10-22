На пожаре в гаражных боксах в Челябинске пострадали три человека

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На пожаре в автосервисе на улице Механической в Челябинске пострадали, как минимум, три человека. Как сообщили URA.RU 23 октября в пресс-службе ГУ МЧС по региону, один из них был госпитализирован, двоим оказана помощь на месте ЧП.

«Пострадал работник сервиса: с травмой ноги он госпитализирован. Самостоятельно за медпомощью обратились еще два человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве сообщили, что пожар был полностью ликвидирован. Во время тушения произошла разгерметизация баллона газового оборудования в автомобиле. С места ЧП самостоятельно эвакуировались восемь человек.

Предварительно, пожар начался из-за пробитого газового баллона. Выяснить точную причину возгорания предстоит специалистам отделения дознания. На месте работает испытательная пожарная лаборатория.

Дым от пожара поднялся над городом утром 23 октября. Очевидцы возгорания сообщали об одном пострадавшем пожарном. Его осмотрели, в госпитализации он не нуждается.