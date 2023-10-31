Роспотребнадзор нашел в ХМАО партию опасного хлеба

Роспотребнадзор снял с продажи в Ханты-Мансийском автономном округе партию некачественного хлеба. Продукция представляла опасность для здоровья из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований на производстве.
«За 9 месяцев 2023 года снята с реализации 1 партия некачественной хлебобулочной продукции общим весом 5 кг. Руководителю предприятия, допустившего нарушение санитарно-эпидемиологических требований дано 1 предписание об устранении выявленных нарушений», — говорится на сайте ведомства.
Всего инспекторам Роспотребнадзора удалось проверить 232 субъектов предпринимательства и более 17 тонн хлебобулочной продукции. Среди прочего, ведомство исследовало товары на содержание токсичных элементов, патогенные микроорганизмы, а также по микробиологическим параметрам.
Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор остановил работу «подпольной» пекарни в ХМАО. При проверке на предприятии комиссия нашла множество нарушений.
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