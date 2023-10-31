Роспотребнадзор нашел в ХМАО партию опасного хлеба

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Субботник на территории Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн. Екатеринбург, продукты, хлеб, пища, еда
Продукция не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям Фото:

Роспотребнадзор снял с продажи в Ханты-Мансийском автономном округе партию некачественного хлеба. Продукция представляла опасность для здоровья из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований на производстве.

«За 9 месяцев 2023 года снята с реализации 1 партия некачественной хлебобулочной продукции общим весом 5 кг. Руководителю предприятия, допустившего нарушение санитарно-эпидемиологических требований дано 1 предписание об устранении выявленных нарушений», — говорится на сайте ведомства.

Всего инспекторам Роспотребнадзора удалось проверить 232 субъектов предпринимательства и более 17 тонн хлебобулочной продукции. Среди прочего, ведомство исследовало товары на содержание токсичных элементов, патогенные микроорганизмы, а также по микробиологическим параметрам.

Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор остановил работу «подпольной» пекарни в ХМАО. При проверке на предприятии комиссия нашла множество нарушений.

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Роспотребнадзор снял с продажи в Ханты-Мансийском автономном округе партию некачественного хлеба. Продукция представляла опасность для здоровья из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований на производстве. «За 9 месяцев 2023 года снята с реализации 1 партия некачественной хлебобулочной продукции общим весом 5 кг. Руководителю предприятия, допустившего нарушение санитарно-эпидемиологических требований дано 1 предписание об устранении выявленных нарушений», — говорится на сайте ведомства. Всего инспекторам Роспотребнадзора удалось проверить 232 субъектов предпринимательства и более 17 тонн хлебобулочной продукции. Среди прочего, ведомство исследовало товары на содержание токсичных элементов, патогенные микроорганизмы, а также по микробиологическим параметрам. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор остановил работу «подпольной» пекарни в ХМАО. При проверке на предприятии комиссия нашла множество нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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