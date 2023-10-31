В Волновахе простились с убитой в собственном доме семьей

31 октября 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

В Волновахе состоялись похороны семьи, убитой 28 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Волновахе в ДНР прошла прощальная церемония с семьей из девяти человек, которых убили 28 октября. На похороны пришло порядка 200 человек. «Семью похоронили на городском кладбище „Карловское“. На церемонию прощания собралось около 200 человек — родственники, друзья и коллеги погибших, а также неравнодушные горожане», — передает РИА Новости. Ранее стало известно, в Волновахе, в одном из частных домов были найдены девять тел с огнестрельными ранениями. Среди жертв было двое детей. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. В ночь на 30 октября в СК сообщили о задержании двоих подозреваемых в массовом убийстве. Ими оказались российские военные с Дальнего Востока, проходящие службу по контракту.

В городе Волновахе в ДНР прошла прощальная церемония с семьей из девяти человек, которых убили 28 октября. На похороны пришло порядка 200 человек. «Семью похоронили на городском кладбище „Карловское“. На церемонию прощания собралось около 200 человек — родственники, друзья и коллеги погибших, а также неравнодушные горожане», — передает РИА Новости. Ранее стало известно, в Волновахе, в одном из частных домов были найдены девять тел с огнестрельными ранениями. Среди жертв было двое детей. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. В ночь на 30 октября в СК сообщили о задержании двоих подозреваемых в массовом убийстве. Ими оказались российские военные с Дальнего Востока, проходящие службу по контракту.