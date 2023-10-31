В Волновахе простились с убитой в собственном доме семьей

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
В Волновахе состоялись похороны семьи, убитой 28 октября Фото:

В городе Волновахе в ДНР прошла прощальная церемония с семьей из девяти человек, которых убили 28 октября. На похороны пришло порядка 200 человек.

«Семью похоронили на городском кладбище „Карловское“. На церемонию прощания собралось около 200 человек — родственники, друзья и коллеги погибших, а также неравнодушные горожане», — передает РИА Новости.

Ранее стало известно, в Волновахе, в одном из частных домов были найдены девять тел с огнестрельными ранениями. Среди жертв было двое детей. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

В ночь на 30 октября в СК сообщили о задержании двоих подозреваемых в массовом убийстве. Ими оказались российские военные с Дальнего Востока, проходящие службу по контракту.

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В городе Волновахе в ДНР прошла прощальная церемония с семьей из девяти человек, которых убили 28 октября. На похороны пришло порядка 200 человек. «Семью похоронили на городском кладбище „Карловское“. На церемонию прощания собралось около 200 человек — родственники, друзья и коллеги погибших, а также неравнодушные горожане», — передает РИА Новости. Ранее стало известно, в Волновахе, в одном из частных домов были найдены девять тел с огнестрельными ранениями. Среди жертв было двое детей. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. В ночь на 30 октября в СК сообщили о задержании двоих подозреваемых в массовом убийстве. Ими оказались российские военные с Дальнего Востока, проходящие службу по контракту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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