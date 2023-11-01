В Екатеринбурге произошла массовая авария с пострадавшим. Фото

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В ДТП пострадал водитель Daewoo Nexia Фото:

В Екатеринбурге на улице Амундсена столкнулись три автомобиля. Один из водителей пострадал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

«Водитель автомашины Mitsubishi Pajero Sport двигался по улице Амундсена со стороны улицы Академика Вонсовского в сторону улицы Краснолесья, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение с автомашиной Daewoo Nexia, движущейся в попутном направлении, которую после удара отбросило в автомашину Daewoo Nexia» — говорится в сообщении. В результате ДТП пострадал автомобилист на Daewoo Nexia.

Сотрудники ГИБДД просят соблюдать скоростной режим. Также в ведомстве попросили быть внимательными на дороге.

В ДТП есть пострадавшие
В ДТП есть пострадавшие
Фото:
Авария произошла на Амундсена,100
Авария произошла на Амундсена,100
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Амундсена столкнулись три автомобиля. Один из водителей пострадал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. «Водитель автомашины Mitsubishi Pajero Sport двигался по улице Амундсена со стороны улицы Академика Вонсовского в сторону улицы Краснолесья, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение с автомашиной Daewoo Nexia, движущейся в попутном направлении, которую после удара отбросило в автомашину Daewoo Nexia» — говорится в сообщении. В результате ДТП пострадал автомобилист на Daewoo Nexia. Сотрудники ГИБДД просят соблюдать скоростной режим. Также в ведомстве попросили быть внимательными на дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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