Чем сейчас занимаются финалистки «Мисс Екатеринбург-2023»

Финалистки «Мисс Екатеринбург-2023» участвуют в конкурсах красоты и форумах

02 ноября 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Александра Кузнецова сейчас занимается подготовкой выставки «Форум Будущего» Фото: Илья Московец © URA.RU В середине августа в городе отгремел конкурс красоты «Мисс Екатеринбург-2023», где победительницей стала Александра Кузнецова, второе место заняла Екатерина Трубникова, третье — Ева Кирнос. В первое время финалистки часто присутствовали в медиапространстве, но со временем пропали. Где сейчас девушки, на которых любовались горожане в «Фестивальную неделю» празднования Дня города. Об этом рассказали организаторы конкурса красоты. «Рассказываем, чем занимаются наши мисс сейчас. Саша Кузнецова, Рада Плотникова, Алиса Савина и Алена Козлова стали частью большого строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. А еще Саша вошла в команду организаторов IT-конгресса и выставки „Форум Будущего“, который пройдет в „Екатеринбург-Экспо“ 5—6 декабря», — сообщили представители «Мисс Екатеринбург» в своем telegram-канале. Екатерина Трубникова стала участницей международного конкурса красоты «Принцесса Мира», который проходил в Турции. Она выиграла в номинации Best of the Best, а еще вместе с Евой Кирнос участвовала в Неделе моды в Екатеринбурге. «Мисс зрительских симпатий» — Ксения Брагина — стала музой рекламной кампании бренда Borismama. В этом году конкурс «Мисс Екатеринбург» впервые прошел не за закрытыми дверям: в честь 300-летия города его решили провести в Историческом сквере. Помимо красоток на сцену вышли звездный ведущий Дмитрий Хрусталев и группа «Банд’Эрос». Победительницей конкурса стала ретушер Александра Кузнецова, второе место заняла Екатерина Трубникова, третье — Ева Кирнос. Мисс «Зрительских симпатий» получила Ксения Брагина. Ева Кирнос, Екатерина Трубникова (первые две слева) стали участницами Недели моды в Екатеринбурге. Александра Кузнецова (справа от мэра Алексея Орлова) стала одним из организаторов выставки «Форум Будущего», рядом стоящая Ксения Брагина снималась для бренда Borismama Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В середине августа в городе отгремел конкурс красоты «Мисс Екатеринбург-2023», где победительницей стала Александра Кузнецова, второе место заняла Екатерина Трубникова, третье — Ева Кирнос. В первое время финалистки часто присутствовали в медиапространстве, но со временем пропали. Где сейчас девушки, на которых любовались горожане в «Фестивальную неделю» празднования Дня города. Об этом рассказали организаторы конкурса красоты. «Рассказываем, чем занимаются наши мисс сейчас. Саша Кузнецова, Рада Плотникова, Алиса Савина и Алена Козлова стали частью большого строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. А еще Саша вошла в команду организаторов IT-конгресса и выставки „Форум Будущего“, который пройдет в „Екатеринбург-Экспо“ 5—6 декабря», — сообщили представители «Мисс Екатеринбург» в своем telegram-канале. Екатерина Трубникова стала участницей международного конкурса красоты «Принцесса Мира», который проходил в Турции. Она выиграла в номинации Best of the Best, а еще вместе с Евой Кирнос участвовала в Неделе моды в Екатеринбурге. «Мисс зрительских симпатий» — Ксения Брагина — стала музой рекламной кампании бренда Borismama. В этом году конкурс «Мисс Екатеринбург» впервые прошел не за закрытыми дверям: в честь 300-летия города его решили провести в Историческом сквере. Помимо красоток на сцену вышли звездный ведущий Дмитрий Хрусталев и группа «Банд’Эрос». Победительницей конкурса стала ретушер Александра Кузнецова, второе место заняла Екатерина Трубникова, третье — Ева Кирнос. Мисс «Зрительских симпатий» получила Ксения Брагина.